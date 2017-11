Puigdemont, Comín, Serret, Puig i Ponsatí es queden a Brussel·les

El president Carles Puigdemont i els consellers destituïts Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig i Clara Ponsatí són a Brussel·les, i aquest dijous no han viatjat a Madrid per declarar a l'Audiència Nacional, on se'ls acusa de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics. Puigdemont i els quatre consellers són, doncs, el grup final de representants del govern destituït que es queden a Brussel·les, segons han confirmat fonts properes a ells. En un comunicat aquest dimecres, el govern "legítim" ja va confirmar que una part de l'executiu aniria a declarar a Madrid i l'altre es quedaria a la capital belga per emplaçar Europa a buscar una solució dialogada al conflicte.

L'advocat belga de Carles Puigdemont, Paul Bekaert, va proposar dimecres que el president Carles Puigdemont sigui interrogat des de Bèlgica. En declaracions a l'agència Associated Press, l'advocat va defensar que pot ser interrogat a Bèlgica perquè hi ha disposicions legals que ho permeten.

En una altra entrevista, en aquest cas a la televisió holandesa NOS, l'advocat belga va argumentar que Puigdemont no aniria a l'Audiència Nacional perquè "prefereix observar i esperar". "Volem esperar la reacció del govern espanyol i veure què passa", va assenyalar l'advocat, que considera que la probabilitat que detinguin Puigdemont "és molt gran".