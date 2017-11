L'advocat de Junqueras denuncia que «tot fa pensar que tenien presa la decisió» a l'Audiència Nacional

L'advocat d'Oriol Junqueras apunta que "un tribunal internacional podria actuar d'una manera imminent". Andreu Van den Eynde afirma que farà "el que sigui per treure'ls de la presó" i reconeix que no sap "si hi hauran de ser una setmana o un mes".

El lletrat del vicepresident del govern Puigdemont i dels consellers Raul Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa, Andreu Van den Eynde creu que la decisió d'empresonar-los ja estava presa abans: "Si quan acabes no et fan cas, no et responen, si quan parles la jutgessa mira el mòbil, el fiscal no et mira i si veus que no interessen els teus documents, tot fa pensar que a tenien presa la decisió".

L'advocat en una entrevista a Rac1, ha explicat que avui anirà a veure els exconsellers i l'exvicepresident de la Generalitat.

Ha insistit en la poca atenció per part de la judicatura i afirma que ahir "nosaltres des de primera hora del matí vam fer unes diligències i vam fer unes al·legacions però si no haguéssim fet res, el resultat hagués estat el mateix. Si quan acabes no et fan cas, si quan parles la jutgessa mira el mòbil, si el fiscal no et mira i està amb el cap per avall si veus que no interessen els teus documents que presenten, si fan trucs de tot tipus".

El lletrat ha critica també el paper dels fiscals que porten el vas i destaca que "un dels fiscals feia el paper del bo i l'altre el del dolent. Tècnicament eren molt bons però seguint un relat artificial en el que les entitats sobiranistes es constitueixen com a organitzacions criminals, en què fe runa cassolada és un acte d'insurrecció".



"Decisió presa abans"

Andreu Van den Eynde denuncia la situació que ahir es va viure a l'Audiència Nacional perquè considera que "tenim la sensació que la decisió ja estava presa abans. Si el que vam fer ahir ni se'ns contesta. Hem portat un certificat que diu que no s'ha gastat ni un duro de la partida el referèndum i estableixen una fiança de 6 milions i mig d'euros perquè estableixen que ho hem gastat i aquest és un motiu més de la presó. Si no fan cas de la documentació, hi ha com una frontera, una gàbia de vidre i uns estem a un costat i els altres a l'altra i no ens escolten"

Finalment, l'advocat destaca que per fer front al conflicte entre Catalunya i Espanya "hi ha dues estratègies. La seva és la del terror i els hi funciona (i mentre estigui a l'Audiència Nacional és una cosa i quan no hi sigui potser serà una altra). Ells voldran anar a totes. Nosaltres en tenim d'altres d'estratègies. Hi haurà un moment en què es trencarà la corda. Hi haurà un dia en què es passaran i intervindrà un tribunal internacional. Aleshores començaran a canviar les tornes".