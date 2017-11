Els familiars dels empresonats encapçalaran la manifestació d'ANC i Òmnium de dissabte

Una capçalera "d'honor" amb familiars dels dirigents polítics i dels consellers destituïts empresonats serà al capdavant de la marxa que convoquen per aquest dissabte l'ANC i Òmnium Cultural sota el lema 'Llibertat presos polítics, som república'.

Així ho han anunciat el vicepresident de l'Assemblea, Agustí Alcoberro, i el portaveu accidental d'Òmnium, Marcel Mauri. Tenen la intenció de repetir amb aquest marxa marxa la imatge dels darrers Onze de Setembre.

De moment, ha assegurat Alcoberro, ja tenen 574 autocars mobilitzats per desplaçar-se a Barcelona. La intenció és omplir el carrer de la Marina de Barcelona a partir del carrer Pujadas per tal que després la manifestació pugui avançar un tram a peu fins a l'avinguda Icària, on hi haurà l'escenari.