Puigdemont diu que no hi ha "barrots ni exilis" que puguin dissuadir els catalans de "decidir lliurement el seu futur"

Puigdemont diu que no hi ha "barrots ni exilis" que puguin dissuadir els catalans de "decidir lliurement el seu futur"

El president Carles Puigdemont ha assegurat que no hi ha "barrots ni exilis" que puguin dissuadir el poble de Catalunya de "voler fer possible allò que els és permès a la majoria de pobles demòcrates del món, decidir lliurement el seu futur, i fer-ho a través de les urnes".

En un missatge a la ciutadania des de Bèlgica, el president ha demanat que la manifestació de dissabte a Barcelona sigui un "clam unitari, alt i clar" a favor de la "llibertat i la democràcia". "Ens hem de tornar a fer sentir, que tot el món escolti aquestes veus plurals", ha dit Puigdemont.

A l'Estat, ha afirmat, cal dir-li que "així no pot continuar", a la UE que "deixi de mirar cap a un altre costat" i a "tots els demòcrates del món" que el poble català està "dempeus i és digne". "Som-hi tots, us necessitem molt actius, us volem sentir. Segur que els que som a Brussel·les o els que són a la presó sentirem el vostre clam, demà", ha conclòs.

Aquest és el missatge íntegre del president Carles Puigdemont difós aquest divendres:

"Demà teniu, tenim, encara que estiguem lluny i alguns a la presó, una cita per expressar amb un clam unitari, alt i clar, que volem llibertat i democràcia. Volem tota la gent que és a la presó, o els que som fora, a casa. En llibertat. Fer allò que els ciutadans ens van encarregar el 27 de setembre del 2015, lluitar per les nostres institucions, per les nostres llibertats, per la nostra manera i el nostre dret de fer un país nou, un país millor, un país diferent.

No ens deixem atemorir, no ens deixem atenellar per aquells que voldrien imposar la llei del 155, que voldrien retallar les nostres llibertats i que voldrien anorrear, vexar, humiliar, les nostres institucions. Com hem fet sempre en tots els Onze de Setembre, de manera pacífica, de manera absolutament transversal, ara, demà a la tarda, ens hem de tornar a fer sentir, que tot el món escolti aquestes veus plurals. Enviem un missatge molt nítid i molt clar.

A l'Estat espanyol: "així no pot continuar"; a la comunitat europea: "deixi de mirar a un altre costat"; a tots els demòcrates del món, dient-los que hi ha un poble dempeus, digne, que no hi haurà barrots ni exilis que el puguin dissuadir de voler fer possible allò que els és permès a la majoria de pobles demòcrates del món: decidir lliurement el seu futur i decidir-lo a través de les urnes. Ni amb violència, ni amb repressió, ni amb fiscals, ni amb jutges, ni amb governs autoritaris ni imposats, sinó a través de les urnes, que és la manera de saber la voluntat popular.

Som-hi tots, us necessitem molt actius, us volem sentir. Segur que els que som a Brussel·les o els que són a la presó sentirem el vostre clam demà.