ERC admet que el Govern «potser no estava preparat» per a la independència

ERC admet que la consellera d'Ensenyament destituïda per l'Estat, Clara Ponsetí, té raó i que el «el Govern i el país potser no estaven preparats» per desenvolupar la república i implementar la independència. Així ho va reconèixer ahir el portaveu republicà, Sergi Sabrià, que va matisar, però, que l'executiu ho hauria pogut fer tot amb normalitat «en un context diferent al que ens vam trobar». I és que els republicans culpen l'Estat i el Govern espanyol d'haver fet canviar l'entorn. «No estàvem preparat per fer front a un Estat autoritari sense límits a l'hora d'aplicar la violència. Potser no estàvem prou preparats, però en cas d'haver-ho estat mai hauríem superat aquesta situació, posant en perill la població», va sentenciar Sabrià, que va afegir que Carles Puigdemont i el Govern després de l'1-O va decidir actuar com ho va fer «davant de proves clares que la violència es podia produir». «Es va decidir no passar aquesta línia vermella. En altres condicions estàvem suficientment preparats», va concloure.

En aquest sentit, Sabrià va voler remarcar que ERC es presenta al 21-D després de «fer autocrítica també», però també va avisar que «mai renunciarà als objectius de la independència i la república catalana». «Per nosaltres, el 21-D és una oportunitat per omplir les urnes de vots i demostrar una majoria clara a favor d'aquesta república, és la nostra principal prioritat», va indicar.

Amb tot, els republicans reconeixen que haver posat un límit de temps i un calendari marcat per portar a terme aquesta independència ha perjudicat l'objectiu dels sobiranistes i, per això, aposten per presentar un programa electoral sense aquest acotament en el temps. «Posar-nos sempre un calendari no ens ha ajudat especialment. No voldria que s'entengués que això ho allarga tot, però ens hem posat dates que ens han posat moltíssima pressió. No vol dir que haguem d'anar més a poc a poc o més de pressa, però posar-nos dates no ajuda i no seria bo fer-ho», va sentenciar Sabrià.



Forcadell i la llista

D'altra banda, el portaveu d'ERC va insistir que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, «continua tenint reservat» el número 4 de la llista dels republicans per Barcelona, per darrere d'Oriol Junqueras, Marta Rovira i Raül Romeva. «Si ella vol, seguim esperant. Serà el que ella consideri», va assegurar. El cap de setmana passat, de fet, ja van anunciar aquestes posicions i que les llistes per Lleida i Girona les encapçalarien Meritxell Serret i Dolors Bassa, respectivament; i que a Tarragona seria Òscar Peris, portaveu dels republicans a Valls, qui lideraria la candidatura. Igualment, també es va conèixer que els Demòcrates de Catalunya d'Antoni Castellà formaran part de la llista i que, molt probablement, ell ocuparà el lloc 14è per Barcelona.



Ordre per determinar

Amb tot, les llistes no estan tancades ni l'ordre està del tot establert, ja que l'executiva d'ERC vol incloure noms d'alguns independents i de membres de MES i Avancem per completar-la. Tot i això, Sabrià també va fer referència ahir a algunes de les persones que formaran part de la candidatura sense tenir afiliació concreta, posant sobre la taula noms com els de Jenn Díaz, Najat Driouech, José Rodríguez, Pep Cruanyes, Ramon Cotarelo o Guillem Terribas. Es dona per fet, també, que l'exeurodiputat d'Esquerra i exconseller del PSC Ernest Maragall també formarà part de la llista per Barcelona en un lloc de sortida.

A les comarques gironines, el número 2 de la candidatura, després de Dolors Bassa, serà l'actual diputat i alcalde d'ERC Roger Torrent, mentre que el número 3 correspondrà a la també diputada Anna Caula. Els altres candidats republicans (tot i que encara no se n'ha determinat l'ordre) de les comarques gironines seran Agnès Fàbregas (Alt Empordà), Sergi Sabrià (Baix Empordà), Lluís Amat (Garrotxa), Francesc Castañer (Pla de l'Estany), Jordi Orobitg (la Selva), Carme Freixa (Ripollès) i Elies Nova Ingles (Cerdanya).