El parricida d'Alzira confessa que va matar la seva filla per venjar-se de la seva dona

Per venjar-se de la seva dona. Així de clar va ser en els primers minuts de la seva detenció l'home de 28 anys detingut a Alzira després de degollar la seva filla amb un ganivet a la tarda de diumenge mentre la petita dormia al seu llit. Laurentiu Mihai D., de 28 anys d'edat, va confessar als agents i als metges en els moments immediatament posteriors al crim que havia matat fredament la seva filla de dos anys com a acte de venjança contra la seva dona, que havia decidit posar fi d'una vegada per totes a una relació tòxica des de feia molt de temps.

L'enèsima discussió entre la jove i l'ara detingut es va produir diumenge, després de dinar. La nena estava ajaguda i l'home va tornar a amenaçar la seva dona enmig d'una fortíssima discussió. La noia, farta de la situació, va decidir que no podia més. Va optar per no despertar la petita per no espantar-la i va sortir de casa amb la intenció d'anar a la comissaria de la Policia Nacional a Alzira per a denunciar el maltractament i les amenaces constants que portava temps suportant. No hi va arribar.

Quan estava encara en camí, la va trucar un familiar per dir-li que el seu marit acabava de caure des del balcó i que assegurava haver matat la petita. La jove es va girar i va tornar corrents a casa. Quan va arribar, ja va trobar l'enrenou dels veïns i desenes de policies a l'entrada de la finca.

Diversos agents es van ocupar d'ella i van evitar que pugés a casa, com era el seu desig, per veure la petita. En aquells moments, una ambulància s'havia portat ja al presumpte assassí a l'Hospital de La Ribera, amb lesions lleus al cap com a conseqüència de la caiguda. Diversos veïns testifiquen que, en realitat, es va despenjar des del seu balcó al del primer i va ser llavors quan va perdre peu i va acabar caient sobre el vidre del davant d'un Citroën Xsara Picasso estacionat al carrer.

Tant en aquest moment, com de camí a l'hospital, Laurentiu Mihai va confessar a tot aquell que va voler escoltar-lo que havia matat la seva filla. Fins i tot, a l'hospital i durant els primers moments a la comissaria d'Alzira va confessar sense objeccions que havia degollat ??a la petita per venjar-se de la seva dona «perquè es volia separar de mi».

Hermetisme davant la policia

Després col·locar-li diverses grapes en un trau del cap, els metges li van donar l'alta i va ser traslladat als calabossos de la comissaria alzirenya. A mig matí d'ahir, ja amb el grup d'Homicidis en ple a la capital de la Ribera, va ser portat de nou al seu domicili, al número 12 del carrer Pare Castells de Alzira, perquè estigués present en el registre, en companyia d'un advocat d'ofici i de la comissió judicial.

Al final d'aquesta diligència, va ser conduït de nou a comissaria, en els calabossos romandrà fins que pas demà a disposició de la jutge d'Instrucció número 6 d'Alzira, que ha assumit el cas en funcions de guàrdia.

El presumpte assassí es va negar ahir a la tarda a prestar declaració formalment, decisió que va adoptar després d'entrevistar-se amb el seu advocat.

En les hores anteriors, agents de la Policia Científica van recopilar totes les proves contra Laurentiu a la minuciosa inspecció ocular realitzada al pis, durant la qual també van intervenir el ganivet emprat en l'assassinat de la petita, que va ser degollada i, a més, tenia una segona ferida d'arma blanca al pit, prop del cor, segons l'informe preliminar de l'autòpsia, practicada ahir al matí a l'Institut de Medicina Legal de València.

També la mare va prestar declaració ahir davant els investigadors, malgrat el seu profund estat de commoció. La dona, segons fonts jurídiques, va desgranar les amenaces i el maltractament sofert en tot aquest temps, i que no s'havia atrevit a denunciar per por a la reacció de l'ara detingut.