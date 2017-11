Casadesús diu que Romeva i Junqueras no estaven preparats per a la República

El delegat del Govern cessat a Girona, Eudald Casadesús, assegura que la Generalitat no va convocar eleccions «per por d'una frustració molt gran en el món independentista». En una entrevista a Ràdio Girona, Casadesús va admetre que el Govern no estava a punt per fer efectiva la República. L'exdelegat va assegurar que «no es preveia un escenari de violència com el que es va veure l'1 d'octubre», però, a part d'això, afegeix que «algunes conselleries clau» no estaven preparades.

Concretament, va apuntar com a culpables Oriol Junqueras i Raül Romeva. «Economia no tenia recursos previstos per aguantar tres, quatre, cinc, sis mesos per pagar perfectament els funcionaris, l'estructura mínima. Cal que els primers dies algun país internacionalment et reconegui». Segons Casadesús, hi havia departaments que «no tenien prou coneixement del full de ruta» i hi havia estructures que «no estaven prou madures» abans de declarar la independència.

«Personalment crec que calia fer el que va proposar i treballar el conseller Santi Vila». Per a les eleccions del 21-D, Casadesús creu que el PdeCAT s'hauria de presentar amb les seves sigles, tal i com fan ERC i la CUP. Sobre la feina feta per la Generalitat a les comarques de Girona durant el mandat de Carles Puigdemont, Casadesús diu que s'han fet projectes importants com recursos per crear riquesa, potenciar els parcs naturals, prevenir grans incendis i ajudes per a noves activitats.