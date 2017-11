Eleccions catalanes: Duran i Lleida: «El 21-D votaré el PSC sense cap mena de complexes»

L'exlíder d'Unió i impulsor d'Units per Avançar, Josep Antoni Duran i Lleida, ha anunciat que a les eleccions del 21 de desembre votarà el PSC i ho farà "sense cap mena de complexes". En declaracions a 'Los desayunos' de TVE, Duran recorda que el PSC ha apostat per situar al número 3 de la llista l'exlíder d'Unió Ramon Espadaler i assegura que el PSC és qui té "més opcions" d'articular un bloc diferent al sobiranista.

L'antic president d'UDC ha acusat els independentistes de "voler justificar un nou relat" quan reconeixen que no estaven preparats per a la república. "Se sabia, si no hi ha hagut ignorància hi ha una gran irresponsabilitat", ha manifestat. Segons Duran, a Catalunya hi ha "divisió" entorn a l'independentisme, una qüestió que assegura que ha "fracturat la cohesió social". "Caldrà reconciliar-nos amb Espanya i la Unió Europea, que està fins al monyo de Catalunya", ha manifestat.

L'exlíder d'Unió ha defensat l'aliança electoral entre Units per Avançar i el PSC i ha confirmat que el seu vot serà per als socialistes. "El PSC ha cregut que en una situació frontista com l'actual calia reforçar l'única opció que no forma part d'aquests fronts i que pot conciliar un govern no independentista", ha valorat.

Duran també ha destacat que Units no tenia la capacitat per presentar-se en solitari a les eleccions catalanes del 2017 i ha agraït la "generositat" del PSC de situar Espadaler en tercer lloc de la candidatura. "Amb el que ens va costar que Convergència ens donés el número 3!", ha exclamat. Per això, ha anunciat que votarà socialistes "sense cap mena de complexos" perquè creu que el 21-D "no són unes eleccions ideològiques sinó de remuntar la situació de Catalunya".

També augura que la "frustració" del procés independentista farà que hi hagi menys mobilització dels votants sobiranistes el 21-D i creu que el PSC i Units són dues forces que "poden aportar molt perquè no formen part dels dos blocs irreconciliables".