Forcadell serà la número 4 de la llista electoral d'ERC el 21-D

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, finalment formarà part de les llistes d'Esquerra Republicana per a les eleccions del 21 de desembre. Així ho ha anunciat ella mateixa a traves de les xarxes socials.



Des que va passat una nit a la presó per ordre del Tribunal Suprem, hi havia la incògnita de si seguiria la seva carrera política o acabaria per retirar-se definitivament. ERC, per la seva part, havia reservat el número 4 de la llista per Barcelona per a ella, per darrere d'Oriol Junqueras, Marta Rovira i Raül Romeva.



Si res canvia, doncs, ocuparà aquest lloc tan destacat a la candidatura dels republicans per Barcelona. Forcadell ha anunciat la seva decisió amb una piulada on ha dit que "sempre ha defensat pacíficament i democràticament el que creu millor per al seu país" i afegit que el 21-D ho "continuarà fent" des de la llista d'Esquerra. Fonts properes a la presidenta afirmen, a més, que Forcadell "té previst, però, mantenir el seu perfil institucional durant la campanya, i és per això que continuarà prioritzant la seva tasca al capdavant del Parlament durant la resta del seu mandat" per davant de l'activitat com a candidata.





Sempre he defensat pacíficament i democràticament el que crec millor per al meu país. Aquest 21D ho continuaré fent des de la candidatura d'@Esquerra_ERC. „ Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 15 de novembre de 2017