Un grup d'excursionistes fa caure un senglar per un penya-segat a Astúries

El vídeo és impactant i no ha deixat indiferent a ningú. Un grup d'excursionistes en una coneguda ruta senderista asturiana, coneguda com a Ruta del Cares envolta a un senglar viu, situat a la vora del precipici, i l'acorralen. El van empenyent amb pals fins que l'animal salvatge s'estimba per les roques.



Aquesta acció, filmada per un altre senderista a l'emblemàtica ruta dels Pics d'Europa, ha generat una gran onada de rebuig i indignació a les xarxes. La salvatjada mostrada en les imatges ha causat un gran enrenou, i molts demanen que les autoritats actuïn contra els protagonistes de la mateixa.







Esto fue en la Ruta del Cares, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa. Unos malnacidos despeñando a un Jabalí vivo. pic.twitter.com/aCNkYzJeQR — Marcoslrua (@Marcoslrua) November 15, 2017