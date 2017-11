Pascal demana a ERC que investeixi president a Puigdemont

La coordinadora general del Partit Demòcrata (PDeCAT), ha dit que trobaria "molt estrany" que no s'investís el president destituït, Carles Puigdemont, encara que la llista de Junts per Catalunya (JxCat) no guanyés les eleccions del 21-D. En una entrevista a 'Els Matins' de TV3, Pascal ha matisat, però, que "cal veure què passa" si el número u de la candidatura no guanya els comicis. De totes maneres, s'ha mostrat "convençuda" que la llista de JxCat serà la "llista guanyadora".

D'altra banda, la coordinadora del PDeCAT ha informat que l'exmajor dels Mossos Josep Lluís Trapero no formarà part de la candidatura, tot i que ha admès que Puigdemont li ho podria haver ofert: "Ho desconec, però és possible", ha subratllat.