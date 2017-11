Borrassà posa en marxa una planta d'eliminació de nitrats per obtenir aigua potable

Borrassà compta amb una planta pionera a Catalunya que permet eliminar els nitrats de l'aigua del subsòl i obtenir aigua potable. Funciona amb una tecnologia d'electrodesnitrificació que aconsegueix destruir els nitrats i transformar-los en nitrogen gas i oxigen que s'alliberen a l'atmosfera i sense generar cap residu durant el procés. Aquesta és la gran diferència dels processos que hi havia fins ara.

L'ha dissenyada l'empresa Hydrokemós amb seu a Torelló que ja té la patent a nivell d'Europa i està treballant per aconseguir-ho a nivell mundial.

Aquest municipi de l'Alt Empordà no està connectat a la xarxa de distribució i els pous que té estan contaminats per nitrats. Amb aquesta nova tecnologia, els habitants ja no hauran de comprar aigua embotellada i podran utilitzar l'aigua del pou municipal.

La planta ja està en marxa però estarà uns mesos en proves. La previsió és que entri a ple rendiment a partir de l'abril vinent. Ha costat 200.000 euros i s'ha finançat amb un ajut europeu (el 70%) i la resta, des de l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

La planta de Borrassàés única a Catalunya i està situada a tocar del dipòsit municipal d'aigua, allunyat del nucli urbà. Quan entri en marxa, permetrà potabilitzar 100 metres cúbics d'aigua del subsòl al dia i abastir tota la població –uns 700 habitants- aprofitant l'aigua del pou. Fins ara, segons explica el seu alcalde, Ferran Roquer, l'aigua no era apta pel consum humà perquè estava contaminada per nitrats. Concretament, la concentració és de 65 ppm i, un cop tractada per aquesta planta, el nivell de nitrats passa a ser inferior de 50 ppm, que és el que recomana l'Organització Mundial de Salut (OMS).

El projecte neix el 2011 quan l'empresa Hydrokemós amb seu a Torelló (Osona) va començar a desenvolupar la tecnologia d'electrodesnitrificació. El que fa és transformar els nitrats en nitrogen gas i oxigen, sense obtenir cap mena de residus –com ara salmorres de nitrats i altres sals- com passa amb els processos que s'usen actualment. I aquesta és la principal diferència, ja que aquests gasos es poden alliberar a l'atmosfera perquè son totalment innocus tant pel medi ambient com per la salut de les persones.

D'altra banda, permet aprofitar tota l'aigua, consumeix poca anergia i no necessita additius químics perquè s'utilitzen com a reactius el contingut natural de clorurs de les aigües de pou.

La planta ha costat 200.000 euros, que s'han finançat amb un ajut de la UE –dins el programa H2020 SME Instrument, del projecte Watify atorgat a l'empresa- i el 30% restant ho ha assumit l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

El cost d'explotació representa uns 0,3 euros per metre cúbic d'aigua tractada i és més baix que els tècniques existents fins ara. L'alcalde del municipi subratlla el benefici de poder tenir aigua potable, ja que fins ara els veïns havien de comprar-la embotellada. I assegura que no repercutirà de forma important en la factura i que es continuaran distingint les tarifes d'aquells que consumeixen un mínim d'aigua dels que ho fan a grans quantitats.



Es connectarà a la xarxa el mes d'abril vinent

L'estació ja funciona de forma contínua però en els pròxims quatre mesos l'Institut Català d'Investigació de l'Aigua (ICRA) analitzarà l'aigua obtinguda per comprovar que es mantenen els paràmetres de qualitat. Passat aquest temps i fets els ajustos necessaris, la planta es connectarà a la xarxa municipal i subministrarà aigua a tota la població. Es preveu que sigui el mes d'abril del 2018.

Abans de construir aquesta planta, ja es va fer una prova a petita escala a Borrassà i a Caldes de Malavella que van ser un èxit.

La CEO d'Hydrokemós, Ruth Canicio, explica que la idea és poder exportar-ho a altres municipis de Catalunya que també tenen l'aigua contaminada per nitrats. A comarques gironines, per exemple, el 40% dels pous tenen alts nivells de nitrats. De moment, ja tenen la patent a nivell d'Europa i estan treballant per aconseguir-ho a nivell mundial per poder vendre la tecnologia a nivell internacional.

Tant l'Ajuntament de Borrassà com Dipsalut han insistit que aquesta tècnica aporta una nova solució a la contaminació dels aqüífers per nitrats. Ara bé, en paral·lel cal seguir actuant en l'origen del problema, com és la contaminació per purins i adobs nitrogenats de l'activitat ramadera i agrícola intensiva.

Des de Borrassà, a més, segueixen treballant per buscar una alternativa en cas de sequera, que faria impossible treure l'aigua dels pous. "Estem estudiant la possibilitat de treure aigua lliure de nitrats del pantà". Aquest és un projecte que s'ha d'estudiar amb l'ajut del Consell Comarcal de l'Alt Empordà.