Impuls al vehicle alternatiu

El ministeri d´Energia, Turisme i Agenda Digital ha aprovat el Pla de Suport a la Mobilitat Alternativa (MOVALT). La validesa d´aquests incentius, que anys enrere estaven dirigits a revitalitzar el mercat de l´automòbil i l´actualització del parc automobilístic per innovadores propostes més segures i eficients en termes mediambientals, es converteix ara en fonamental per contribuir a reduir les emissions de CO2 i altres partícules contaminants a través del desenvolupament de la mobilitat elèctrica.

El programa d´ajuts s´emmarca en una nova proposta d´actuació presentada per l´Institut per a la Diversificació i Estalvi de l´Energia (IDAE) amb un pressupost de 35 milions d´euros. L´entitat encarregada de la seva tramitació, i dependent del ministerio d´Energia, Turisme i Agenda Digital, destinarà una partida de 20 milions d´euros a incentivar la compra de vehicles impulsats per energies alternatives, entre les quals hi ha el GLP, gas natural, els elèctrics i els de pila de combustible.

La resta de l´import previst en els pressupostos generals de l´Estat servirà per impulsar la infraestructura de recàrrega tant pública com privada en zones d´estacionament d´empreses, així com en les d´ús públic no residencial. De la mateixa manera subjau un interès per part de l´ens per diversificar las fonts energètiques en el transport i disminuir la dependència dels combustibles fòssils, així com el de donar suport a projectes d´investigació i desenvolupament en el marc de la mobilitat elèctrica.