Matricular: al desembre o al gener?

Com tot en la vida, les presses són males conselleres quan toca renovar cotxe. Si no apressa la necessitat i tens el pressupost necessari, hi ha la possibilitat d´afinar el moment d´adquisició i, així, poder estalviar un bon grapat d´euros.

Tradicionalment, un dels millors mesos per obrir la porta d´un concessionari és el desembre. Tot i que depèn de com planifiquin els seus bonus cadascuna de les marques, qualsevol tancament de trimestre o semestre és bon moment, ja que és quan aquestes empreses fan balanç per saber com de prop o lluny que estan de complir els objectius que van negociar amb el fabricant. Estar dins dels paràmetres als quals s´han compromès pot suposar importants guanys per a la concessió, i aquesta necessitat se sol convertir en urgencia quan s´arriba a les últimes pàgines del calendari.

Com més unitats hi hagi en estoc, més gran és la urgencia i, per tant, més atractiva pot ser l´oferta

Els negocis són els negocis, i igual que les marques fan servir totes les armes de persuasió que tenen al seu abast per portarnos fins al concessionari, com a clients hem d´aprofitar tots els asos que puguem tenir a la màniga. Filar prim en el moment de compra explotant aquesta urgència del concessionari pot reportar un important estalvi.

Per això només cal tenir paciència, tenir els comptes clars i donar llum verd al protocol de compra amb una preselecció de models molt clara, però sempre amb cintura per poder adaptarnos a les ofertes que ens brindi l´ocasió. Tampoc cal esgotar en excés. L´ideal és llançar-se a la compra a falta d´una setmana perquè acabi l´any, sobretot, si es va a incloure un finançament en l´operació. La paperassa i l´aprovació del crèdit porta el seu temps, així que això pot acabar representant un gran problema.



Llei d´oferta i demanda

Com més unitats hi hagi en estoc agafant pols al garatge del concessionari, més gran és la urgència i, per tant, més atractiva pot ser l´oferta. En casos extrems, en un tancament d´exercici dels concessionaris poden oferir cotxes amb campanyes que suposin fins a un 30% del seu preu. No obstant això, i d´aquí aquesta recomanació de ser flexible, el menú de versions, motoritzacions i equipaments serà limitat i el client haurà d´adaptar-se al que hi hagi.

Qualsevol comanda especial "fora de carta" implicarà la recerca en estoc d´altres concessionaris, comandes a fàbrica i, finalment, la matriculació del cotxe fora d´aquest termini. D´altra banda, aquesta disponibilitat pot permetre accedir a versions més potents i equipades a un preu més proper a l´accés de gamma.

L´any de matriculació pot afectar la taxació del vehicle de cara a la seva venda en el mercat de VO

Per descomptat, tot té els seus pros i contres. Esgotar l´any per comprar aquest nou cotxe té el desavantatge que, per uns pocs dies, l´any deserà anterior al que podria constar de cara a una possible venda com a vehicle de segona mà. Això afectarà a la seva futura taxació, si bé hi ha experts que matisen aquest efecte pervers, més encara en el cas del client mitjà espanyol. Cal recordar que, segons dades de la Direcció General de Trànsit () i de l´Associació Espanyolad´Entitats Col·laboradores de l´Administració en la Inspecció Tècnica de Vehicles (AECA-ITV), l´edat mitjana del parc móvil al nostre país és de 14 anys.