Seguretat de les motos, evolució constant

El Consell Europeu de Seguretat en el Transport (CEST) estima que el risc que el conductor d´una motocicleta tingui un accident fatal és vint vegades més gran que el de qui condueix un cotxe en igualtat de trajecte. Ningú pot negar que la moto és l´espècie més feble de la carretera, així que tot avenç en seguretat i protección sempre és benvingut.

Sempre a costa de la lenta evolució de les infraestructures, els fabricants de cascos i roba han fet ràpids progressos amb materials cada vegada més resistents i la introducció en jaquetes i armilles de coixins de seguretat integrats.

Però són les marques les que han fet progressos més ferms i ràpids en adoptar i adaptar sistemes l´efectivitat dels quals s´ha provat abans sobre quatre rodes.

1. Sistema Antibloqueig de Frens (ABS)

L´ABS evita que, en frenar, es bloquegi qualsevol de les rodes. La unitat de control vigila mitjançant una sèrie de sensors qualsevol amenaça de bloqueig i, en cas de produir-se, regula la pressió de frenada perquè la distància de parada sigui mínima mantenint l´estabilitat i la maniobrabilitat.

La seva evolució ha estat constant i ara s´aprofita en usos tan diferents com la conducció esportiva en asfalt (també en inclinació) i off-road.

2. Control de tracció

Hi ha un abans i un després en el món de la moto des de l´arribada d´aquest sistema. Amb més d´una dècada "en cartell", la seva funció és evitar que la roda del darrere patini en accelerar servint-se d´un batalló de sensors. Una velocitat més alta d´aquest tren posterior és clar indicador d´una pèrdua de tracció i el sistema actua reduint el lliurament de parell. El TCS resulta especialment útil en motos de gran cilindrada o quan es transita en condicions d´adherència deficient.

3. Control d´estabilitat

Com si d´una xarxa neuronal es tractés, el conjunt de sensors i cables que avui porta a les seves entranyes una moto de mitjana i gran cilindrada ha acabat donant peu a una sèrie de sistemes que es connecten entre si per incrementar la seguretat. Així, el Control d´Estabilitat engloba en alguns models funcions com l´ABS, el TCS, l´antiwheelie (o anticavallet), el control d´elevació de la roda del darrere i, des de fa poc, l´assistent d´arrencada en pendent. Les noves unitats de mesura inercial han multiplicat l´abast, l´efectivitat i les aplicacions d´aquest sistema.

4. Embragatge antirebot

Desenvolupat en l´àmbit de la competició, la seva efectivitat es demostra en condicions de reduccions de marxa al límit i que solen provocar que la roda del darrere es bloquegi, de manera que s´allarguen les distàncies de frenada i es posa en risc l´estabilitat. L´embragatge antirebot permet un suau lliscament dels discos que el componen i evita aquest incòmode problema.

5. Sistemes d´il·luminació actius

Algunes marques han implementat en models de perfil viatger uns llums "de cuneta" que s´activen en inclinar-se la moto per il·luminar l´interior dels revolts de la carretera. Igual que en els cotxes, el pas següent és crear sistemes adaptatius capaços d´activar i desactivar el llum de llarg abast de manera automàtica.