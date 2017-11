Puigdemont passa d'euroescèptic a europeista

Carles Puigdemont ha apostat avui per un "catalanisme indubtablement europeista" i ha indicat que el cas català pot contribuir a reforçar el bloc comunitari. Ho ha fet hores després de qualificar, en una entrevista, la UE com un "club de països decadents" on "manen uns pocs, a més molt lligats a interessos econòmics cada vegada més discutibles". Unes crítiques que el portaven a plantejar que els catalans" haurien de decidir si volen pertànyer a aquesta Unió Europea".

Avui, des de Bèlgica, Puigdemont ha publicat dos missatges a Twitter per sortir al pas de la polèmica que va generar en opinar que els catalans hauria de votar si volen seguir pertanyent a la Unió Europea.

A Twitter, el president cessat, sobre el qual pesa una euroordre d'arrest per rebel·lió, ha assenyalat avui que "el catalanisme és indubtablement europeista" i que "sempre ho ha estat, ho és i ho seguirà sent".

"Volem una Europa més integrada, més pròspera, més democràtica i més compromesa. Ens hem de conjurar per mantenir vius aquests valors", ha afegit.

El cap de llista de Junts per Catalunya al 21D ha sostingut, també, que "el cas català és una oportunitat d'avançar cap a una UE més forta on la ciutadania tingui cada vegada més poder de decisió i els Estats en tinguin menys", ja que segons el seu parer "aquest és el veritable esperit europeu".



ERC no veu necessari un referèndum sobre la permanència a la UE

El portaveu nacional d'ERC, Sergi Sabrià, ha anat una mica més enllà de la possibilitat de convocar a Catalunya un referèndum sobre la permanència a la Unió Europea. Considera que no fa falta perquè la "societat catalana és europeista". "I per molt que la UE tingui molt a canviar i molt a millorar, nosaltres ens definim com a 'eurocrítics', no com a euroescèptics", ha apuntat.

En la roda de premsa posterior a la Permanent Nacional d'aquest dilluns, Sabrià ha alertat que els partits unionistes i l'Estat volen una victòria al 21-D per tenir "legitimitat per arrasar-ho tot". "O som més forts que ells, o amb el 155 destruiran tot allò que som i tot allò que hem creat", ha assenyalat, citant el model d'escola catalana, els Mossos i TV3. "I ja no se n'amaguen, ja hem sentit Albiol com ho deia amb totes les lletres: 'Tancarem TV3'", ha explicat.