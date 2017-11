Cinc senadors del PP guanyen el ´Cuponazo´ de l´ONCE amb la terminació en 155

Havia estat un ple llarg, intens i històric, el Senat debatia i votava per primera vegada la intervenció d'una comunitat autònoma en aplicació de l'article 155 de la Constitució i cinc senadors del PP, acabat el treball, van decidir provar sort en el Cuponazo de l' ONCE amb un número acabat en aquesta ja famosa xifra. I van guanyar.

Fonts populars han explicat a Europa Press que tot va ser casual aquell divendres 27 d'octubre. Cinc senadors d'aquest partit, quatre d'ells andalusos, esperaven a l'aeroport Adolfo Suárez de Madrid els seus vols de tornada a casa quan van decidir invertir uns euros en el sorteig del Cuponazo, de l'ONCE.

El nombre no podia ser més oportú, el 93.155, una terminació que es prestava a les bromes després d'haver passat unes quantes hores al Senat discutint sobre l'article de la Constitució més conegut dels últims mesos.

Els quatre companys andalusos i un cinquè senador popular que estava amb ells es van animar a provar sort i la van tenir, encara que no han confirmat quants cupons van comprar ni la quantitat que van arribar a guanyar. El número ha estat premiat amb un dels sis premis addicionals del Cuponazo que, segons el web de l'ONCE, està dotat amb 100.000 euros per cupó.

El 155, un número esgotat

Aquests parlamentaris van buscar fortuna amb l'Organització Nacional de Cecs i van encertar, i és el que aspiren altres centenars d'espanyols amb el sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Nacional.

Ja sigui per superstició o broma, el cas és que el número 155 es va esgotar aviat en bona part de les administracions que el venen per al 22 de desembre, com Doña Manolita, La Bruixa d'Or, El Pescador (Girona) o l'Administració de Loteria Nº44 de La Corunya, consultades per Europa Press.

Aquest any, el famós article de la Constitució s'ha convertit en un dels més buscats, com en 2016 ho va ser, entre altres, la data del concert al Palau Sant Jordi de Barcelona per celebrar els 15 anys del començament d'Operación Triunfo (31.116).

Si es porta el premi gros, regalarà als seus propietaris 400.000 euros per dècim i estarà ben repartit, perquè ha estat a la venda en administracions de mig Espanya: Albacete, Huercal d'Almeria (Almeria), Barcelona, ??Miajadas (Càceres), Benicàssim (Castelló), Almagro (Ciudad Real), Rute (Còrdova), la Corunya, Elx (Alacant), Lloret de mar (Girona), Sant Joan de les Abadesses (Girona), Llançà (Girona), Gijón (Astúries), Granada, Las Palmas, Múrcia, Lleó, Balears, Cantàbria, Toledo, Valladolid, Pontevedra, València i Madrid, entre d'altres.