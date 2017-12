Els Mossos retiren uns ninots amb els logotips del PP, PSC i Cs penjats d´un pont a la C-17

Els Mossos d'Esquadra han retirat aquest divendres uns sacs amb forma humana i amb els logotips del PP, PSC i Ciutadans que estaven penjats de cap per avall des d'un pont a la carretera C-17 entre Vic i Malla (Osona). La policia catalana investiga qui pot estar al darrere d'aquesta acció. Aquest migdia ja no hi havia rastre dels ninots en aquest pont de la C-17, on també hi ha una pintada on s'hi pot llegir "llibertat presos polítics". Societat Civil Catalana ha denunciat l'acció a través de Twitter i l'ha qualificada com una simulació "d'assassinat" de votants dels tres partits.