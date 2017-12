L´atur puja de 7.391 persones al novembre a Catalunya

L'atur ha pujat de 7.391 persones (+1,78%) al novembre a Catalunya en relació a l'octubre, de manera que hi ha 422.462 persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), segons les dades del Ministeri d'Ocupació. Es tracta del major ascens en aquest mes des del 2009. Després de les Illes Balears -amb un increment de 12.586 aturats (+24%)- Catalunya és on hi ha una crescuda més forta en termes absoluts. Al conjunt d'Espanya, el nombre d'aturats va augmentar de 7.255 persones (+0,21%) en relació al mes anterior. En comparació amb el novembre del 2016, a Catalunya hi ha 40.517 aturats menys (-8,75%) i a Espanya, 315.542 (-8,33%).