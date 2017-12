Turull: "Compartir cel·la amb Rull et fa la vida més agradable"

Segon dia complet de campanya electoral, i segona intervenció dels consellers destituïts Jordi Turull i Josep Rull, en el seu tercer dia fora de la presó. Els dos candidats de la llista de Junts per Catalunya (JxCat) han explicat com han passat els més de 30 dies empresonats.

En una entrevista a 'El món a Rac1', Turull ha subratllat que "haver compartit cel·la amb Rull et fa la vida més agradable". Per contra, ha recordat que l'expresident de l'ANC i número dos de JxCat, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, continuen empresonats i en mòduls separats: "Te n'adones que pels 'Jordis' ha de ser molt més difícil".

Al seu torn, Rull ha argumentat que ell i Turull no es van voler aïllar a la presó ni presentar-se allà com a "presos polítics". "Ens vam integrar de manera molt ordinària en el dia a dia", ha apuntat.

En una clau més política, Turull ha reiterat que com més suport tingui el sobiranisme en les eleccions del 21-D per ser el partit qui guanyarà les eleccions catalanes més "desautoritzades" quedaran les mesures del "tripartit del 155", en referència a Cs, PSC i PPC, i "més força" hi haurà pel diàleg i la negociació amb l'Estat. "És més moment de traç gruixut que de microcirurgia", ha constatat el conseller de Presidència. Així mateix, Turull ha destacat que JxCat és l'eina per restituir el president Carles Puigdemont -el cap de llista-, i tot el Govern i consellers. Finalment, el qui va ser president del grup parlamentari de JxSí ha relatat que el moment "més dur" de l'empresonament va ser quan els van tancar als calabossos.

Al seu torn, Rull ha explicat que es van apuntar a tres cursos a la presó. Un de 'fitness', un altre de francès i un tercer d'enquadernació. A més, el conseller de Territori ha presumit de la seva bona mà jugant a ping-pong, esport que jugava dues hores cada dia. Finalment, Rull també ha sentenciat que hi ha "marge pel diàleg", fins i tot amb l'Estat que els ha empresonat.