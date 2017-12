Eleccions catalanes: La CUP demana suport per poder fer realitat una Constitució catalana

El número 2 de la CUP per Girona, Dani Cornellà, va donar ahir per «esgotada» la Constitució espanyola i va demanar suport electoral a la CUP per garantir un procés constituent que acabi amb una Constitució catalana que estigui al servei del benestar de les persones. Cornellà va assistir ahir a un acte a Palamós, on va dir que «el 21-D tenim l'oportunitat d'iniciar el nostre propi camí».