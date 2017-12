Cs es mostren cautelosos amb les enquestes

Malgrat els resultats favorables de les darreres enquestes, Cs continuen sent cautelosos a l'hora de valorar-les i demanen la màxima mobilització el 21-D per confirmar-les. En un míting davant unes 1.300 persones a Tarragona, tant la candidata del partit, Inés Arrimadas, com el president, Albert Rivera, han assegurat però, que són una mostra que ''el canvi és possible''. Arrimadas s'ha mostrat convençuda que ''guanyar el nacionalisme no és una utopia'' i que per això, cal ''enterrar el procés amb vots'', mentre que Rivera ha tornat a situar l'alternativa taronja com el ''vot útil'' el 21-D davant ''el conformisme'' del PSOE i ''l'immobilisme'' del PP, a l'hora d'aplicar la Constitució a Catalunya.

Arrimadas ha reconegut que ''les enquestes són només enquestes'' però ha recordat que serveixen per saber que ''el canvi de rumb a Catalunya és possible'' i per això, ha tornat a demanar la màxima mobilització dels votants de Cs, perquè guanyar al nacionalisme, ha dit ''ho tenim molt a prop''.

En una mateixa línia s'ha pronunciat Albert Rivera, que ha ''somiat'' que Catalunya ''deixi de ser un problema'' per començar a ser ''part de la solució'' i per això, ha fet una crida que un projecte amb les ''mans netes'' permeti fer-ho possible. Per Rivera, Cs és un partit ''sense complexos'' i ha recordat que ''ningú no volia aplicar la Constitució'', i per això, ha assegurat que el 21-D no serveix ''ni el conformisme del PP'' que no volia convocat eleccions per no perdre escons, ''ni els complexos'' del PSOE. Per això, ha tornat a apel·lar al ''vot útil'' de Cs amb un projecte per a Catalunya i un projecte per a Espanya, per evitar 4 anys més de nacionalisme ja sigui amb els independentistes o amb tripartits.

Per això, Rivera ha destacat que les opcions independentistes s'han multiplicat els darrers anys però totes defensen un pensament ''uniforme de Catalunya''. Rivera hac conclòs ''Puigdemont és militant de PDeCAT, pensa com ERC i actua com la CUP'', ha defensat una Catalunya sense línies divisòries que ningú no pregunti ''si ets independentista o no''.

En el seu discurs, Arrimadas ha criticat ''el fracàs'' que ha estat el procés i a més de recordar que es deixaran de destinar diners a l'independentisme per fer noves polítiques socials, la cap de llista ha apuntat a la recuperació econòmica com el seu màxim objectiu davant els 1.300 autònoms que han deixat Catalunya les darreres setmanes. Els ha situat com ''la base'' de l'economia i ha advertit a Puigdemont que han hagut de deixar els negocis ''per la irresponsabilitat'' del Govern. Però Arrimadas ha recordat que els comerciants que veuen ''que cada dia venen menys, no poden anar a Brussel·les a l'òpera'', com Puigdemont, sinó que s'han de quedar a pagar les factures.

En clau territorial, Arrimadas, i també el cap de llista per Tarragona, Matías Alonso, ha recordat que Tarragona és al demarcació amb una taxa d'atur més gran a Catalunya I s'ha mostrat partidari ''d'acabar amb aquesta xacra'' i ha destacat el lideratge d'Arrimadas per fe-ho possible. Per això tant Arrimadas, com Alonso, com Lorena Roldán, número 2, han defensat l'impuls que hauria de suposar el corredor del mediterrani. Arrimadas ha recordat que Cs és el partit de la ''connexió'' i no ''la desconnexió''.

Cs han fet el míting de Tarragona a la Rambla Lluís Companys de Tarragona, davant d'uns 1.300 simpatitzants que han rebut amb crits a Arrimadas i també amb bufandes taronja que repartien els organitzadors de l'acte. Cs va ser la segona fora més votada a la demarcació de Tarragona el 2015 i va aconseguir 4 diputats.