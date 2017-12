Sánchez diu que "es respira esperit de remuntada" i reivindica que el PSC vol ser "primera força"

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat que veu "esperit de remuntada" als carrers i ha reivindicat que el 21-D el PSC vol ser la primera força política: "Ni la quarta, ni la tercera ni la segona". "Volem ser la primera força política a Catalunya i ho serem el proper 21-D", ha declarat durant un míting a Lleida amb el candidat, Miquel Iceta. Sánchez ha afirmat que el PSC "està de nou aquí" i ha celebrat que "es veu als carrers" aquest esperit de remuntada que ha comentat. D'altra banda, ha avalat que Iceta plantegi una millora del sistema de finançament ja que ha dit que el que fa és "proposar solucions als problemes reals" com el "drama" de la sanitat, l'ensenyament o la dependència. El socialista ha recordat com Iceta ha rebut crítiques per aquesta proposta de millora de finançament i ha reivindicat que parlar d'estat d'autonomies és "parlar d'estat de benestar".

Sánchez s'ha mostrat optimista sobre els resultats del PSC el 21-D en l'acte electoral celebrat aquest diumenge al Teatre Municipal de l'Escorxador de Lleida ja que ha assegurat que així li transmet el que veu als carrers. El socialista ha tornat a reivindicar Iceta com la persona necessària per posar punt i final a l'independentisme i oferir una solució al conflicte català.

Ha defensat a més que el PSC i el PSOE treballen en una mateixa direcció: "Aquí està el PSOE i el PSC, units, demostrant que podem entendre Catalunya". Ha afegit que aquesta entesa és la d'un estat federal on es pugui "compartir projectes units en la diversitat", cadascú amb la seva.

El secretari general ha explicat que segons les enquestes hi ha quatre partits que podrien guanyar les eleccions però ha reivindicat que "només un representa la concòrdia i la convivència". A més, ha dit que la resta de forces el temen perquè si fos president "governaria al ritme de la justícia social i la concòrdia".

Com ja va fer aquest dissabte, Sánchez ha tornat a fer una crida el 21-D i ha tornat a recuperar el lema de les eleccions general del 2008 ('Si tu no hi vas, ells tornen'), amb una nova versió: "Si tu no hi vas, ells continuaran, ells tornaran a decidir per tu".

Finançament i més recursos per a polítiques socials

D'altra banda, Sánchez ha fet menció a les crítiques que ha rebut Iceta per proposar una millora del sistema de finançament, quan ha recordat que les competències de sanitat o ensenyament les tenen les comunitats autònomes. "Amics, el que fa Miquel és proposar solucions als problemes reals", ha dit.

Per últim, ha criticat la política impulsada pel govern espanyol i Mariano Rajoy, assegurant que volen deixar enrere aquesta etapa. "Ja arribarà el seu moment, canviarem Espanya però comencem millor per canviar Catalunya".