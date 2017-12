Rajoy, sobre el 155 si es manté la unilateralitat: «Hauré de prendre decisions si es produeix»

El president espanyol, Mariano Rajoy, ha dit que si el nou Govern sorgit del 21-D manté la via unilateral haurà de "prendre decisions si es produeix". Ara bé, ha evitat entrar en futuribles i ha dit que cal esperar a veure què passa. "És millor esperar perquè així no hem de pensar massa, hauré de prendre decisions quan es produeixi, si es produeix", ha manifestat. Preguntat sobre si el PPC faria president a Inés Arrimadas o Miquel Iceta en cas que el bloc constitucionalista tingui majoria, ha insistit que Xavier Garcia Albiol és el seu candidat però ha reconegut que el PPC serà "constructiu" amb l'objectiu que hi hagi un Govern "a favor de la Constitució, la democràcia i la llibertat".

A nivell econòmic, considera que l'economia catalana "s'ha gripat" a causa de l'independentisme i creu que no cal oferir incentius fiscals perquè les empreses que han canviat la seu social tornin a Catalunya sinó "seguretat jurídica i confiança". Sobre la decisió del jutge Llarena de retirar l'ordre europea contra Puigdemont i quatre consellers cessats ha assegurat que respecta la decisió perquè si no es podria haver produït una "situació xocant".

En un esmorzar informatiu organitzat per Europa Press, el president espanyol ha avisat que si el nou Govern sorgit del 21-D torna a apostar per la via unilateral haurà de "prendre decisions". Sense entrar en el fons de la qüestió ni fer afirmacions taxatives, Rajoy ha deixat entreveure que l'Estat tornaria a actuar. També s'ha preguntat què vol dir el concepte "unilateralitat" i, segons el president espanyol, per a ell suposa "saltar-se les lleis i no aplicar la Constitució i convocar un referèndum il·legal". "Cal dir les coses pel seu nom, la unilateralitat vol dir liquidar la llei, les normes de convivència i imperar la llei que jo vulgui, la del més fort i això no s'ha de fer i està molt malament", ha dit.

Recuperar l'economia catalana

Per al president espanyol, les eleccions convocades a través del 155 han de servir per "superar definitivament l'etapa de la desobediència" i ha justificat que un dels objectius d'aplicar l'article constitucional va ser "posar fi al gravíssim deteriorament econòmic causat per la Generalitat". En paraules de Rajoy, l'independentisme ha "gripat" el motor econòmic català. Rajoy ha explicat que han rebaixat les previsions de creixement econòmic espanyol a causa de la crisi política catalana però que esperen que "en poc temps" es puguin elevar al 3% del PIB. Ara bé, ho supedita a què hi hagi un Govern "que generi confiança i seguretat jurídica".

Preguntat sobre si el seu govern proposarà incentius a les empreses per retornar la seu social a Catalunya, ha dit que la millor manera d'aconseguir que retornin és oferir-los un "escenari de confiança". "Cap empresa ha marxat per falta d'incentius fiscals sinó per problema de desconfiança i inseguretat jurídica", ha afegit.

Rajoy ha aprofitat per demanar a les empreses que "no abandonin Catalunya" i les ha instat a retornar la seu social. Ara bé, ha dit que és una decisió que no pot prendre un govern, que "no pot obligar a fixar seus socials d'empreses".

PPC "constructiu" en pactes postelectorals

En clau electoral, ha assegurat que l'objectiu del 21-D és que hi hagi un Govern "a favor de la Constitució, la democràcia, la llibertat i l'estat de dret". "Per això ens presentem i per això treballem, serem constructius perquè així sigui", ha valorat.

A preguntes dels periodistes –que li demanaven que es decantés per Arrimadas o Iceta- ha remarcat que el seu candidat és Albiol i ha evitat entrar a valorar les enquestes.

Valoració retirada ordre europea

Rajoy també ha valorat la decisió del jutge del Suprem Pablo Llarena de retirar l'ordre europea de detenció contra Puigdemont i quatre consellers destituïts que són a Bèlgica. Ha dit que respecta la decisió judicial i afirma que, en cas d'haver-la mantingut, es podria haver produït la situació "xocant" que els "fugats" haguessin de respondre davant la justícia espanyola per menys delictes que aquells que s'han presentat a declarar davant l'Audiència Nacional o el Tribunal Suprem.

Judici pels ordinador de Bárcenas

L'Audiència de Madrid jutjarà el PP per la destrucció dels ordinadors de Bárcenas, un judici que el president espanyol ha dit que preferiria que no s'hagués hagut de produir, tot i insistir que respecta les decisions judicials. També ha afirmat que ni la crisi econòmic ni els casos de corrupció han estat bons, i que "es podrien haver pres millors decisions". "Em quedo amb allò positiu i amb el futur, hem superat les dues crisis i la societat espanyola en sortirà enfortida", ha dit.

Novament, ha afirmat que està oberta a negociar la Constitució però ha demanat concreció als grups, especialment pel que fa al model territorial. El PP no vol que es toqui ni una coma del que fa referència a la unitat nacional i a la sobirania nacional i creu que la reforma de la carta magna "no pot ser un eslògan i ha d'anar acompanyada de contingut".

A més, apel·la a aconseguir un consens com el del 1978 i creu que "tothom ha de cedir".