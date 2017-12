Ja que si surt elegida, representarà els gironins al Parlament català, m´agradaria saber quines prioritats territorials s´ha marcat.

Treballar per als problemes reals dels gironins, i traslladar-ho al Parlament. Per aconseguir això, el que s´ha de fer és parlar amb la gent, conèixer les problemàtiques. Vull ser el seu altaveu per intentar solucionar-les.

Algunes són ben concretes i ja les podem avançar. Per exemple, el nou hospital Trueta.

Fa molts anys que el govern de la Generalitat va discutint sobre el Trueta, però va passant el temps i no fa res. Com que només tenen el procés al cap, no governen. Ha gastat tota l´energia en el procés i no s´ha dedicat a buscar solucions als problemes reals de la gent. Són els tècnics els que han de decidir quina és la millor ubicació, però que s´ha de tirar endavant és un fet.

Les carreteres són de titularitat estatal que continuen empantanegades, com l´N-II.

Sí, d´acord. Però així i tot, el govern del PP és el que més ha fet per la N-II. Els governs anteriors no van fer res, som nosaltres els que he començat a treballar-hi. El que passa és que quan vam començar a governar ens vam trobar una crisi brutal, el PSOE ens havia deixat el país per terra, i lògicament les prioritats havien de ser crear llocs de treball i aixecar el país. I tot ai així vam fer més que el govern del PSOE, per l´N-II. Miri l´alta velocitat, al final qui l´ha fet arribar a Girona ha sigut el PP.

Es reivindica que l´aeroport s´hauria de gestionar des d´aquí i no Aena des de Madrid

Aquest tema s´hauria de consensuar entre tots i buscar la millor solució.

El turisme està caient en picat.

Ben cert. Està caient en picat a causa de procés i tot l´embolic en què ens han ficat.

Es pot recuperar?

Soc optimista, tot es pot recuperar. L´oportunitat és el dia 21. I sobretot, acompanyar-ho de la Marca España, que els independentistes han deixat de banda. Nosaltres apostem per la marca turística Girona acompanyada de la Marca España