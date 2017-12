El Constitucional suspèn la llei catalana de comerç

El Tribunal Constitucional (TC) ha admès a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel govern espanyol contra la llei catalana del comerç, serveis i fires, i suspèn de forma cautelar els preceptes de la norma impugnats. L'executiu espanyol va recórrer diversos articles de la llei i una disposició transitòria per "vulnerar l'ordre constitucional" en qüestions com els horaris comercials, l'ordenació del comerç interior o el règim lingüístic de l'activitat comercial i de serveis. L'alt tribunal espanyol ha decidit suspendre el termini per a la presentació d'al·legacions per part de la Generalitat mentre estigui en vigor l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, "per evitar un conflicte" en la defensa dels interessos de l'Estat i de Catalunya.

L'admissió a tràmit del recurs presentat pel govern espanyol comporta la suspensió cautelar automàtica, ja que l'executiu de Rajoy ha invocat l'article 161.2 de la Constitució.

El recurs d'inconstitucionalitat és contra els articles 8.3, 20.6, 36.2.b), 37.1.j) i k), 37.2, 38.5 i .6, 69, 72.1.b), i també contra la disposició transitòria primera. Segons el govern espanyol, els articles impugnats "vulneren l'ordre constitucional, tant en els aspectes relacionats amb els horaris comercials i l'ordenació de comerç interior com en el que es refereix al règim lingüístic de l'activitat comercial i de serveis". També es considera que la llei catalana "vulnera" la llei espanyola d'horaris comercials i "incompleix" la Llei d'Ordenació del Comerç minoristes en matèria de promocions comercials.

Sobre el règim lingüístic, el govern espanyol impugna la llei catalana per la regulació del règim lingüístic que regulen l'exercici de l'activitat comercial i la prestació de serveis i les infraccions lleus, respectivament. L'executiu al·lega que, "d'acord amb la doctrina del Tribunal Constitucional, no es pot imposar l'obligació d'ús de qualsevol de les llengües oficials de manera general, immediata i directa en les relacions privades", ni tampoc establir un règim sancionador per això.

El TC remarca en una nota de premsa que l'admissió a tràmit del recurs i la suspensió cautelar no suposen una avançament del pronunciament del fons de la qüestió.