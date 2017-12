La Generalitat presenta un recurs perquè li retornin les obres de Sixena

La Generalitat de Catalunya, intervinguda pel govern espanyol pel 155, ha presentat un recurs al jutjat de primera instància número 1 d'Osca per reclamar la devolució de les obres de Sixena al Museu de Lleida. En l'escrit, l'advocat de la Generalitat considera que el trasllat de les 43 peces es va fer "sense respectar-se el procés legalment establert". Concretament, demana la nul?litat de la providència judicial que autoritzava la policia judicial de la Guàrdia Civil a entrar al Museu de Lleida, si calia amb l'ús de la força. Amb el 155, l'últim responsable de la conselleria de Cultura és el ministre del mateix camp, Íñigo Méndez de Vigo.

Ahir dijous el lletrat del gabinet jurídic de la Generalitat, Xavier Muñoz, va presentar un recurs de reposició al jutjat d'instrucció número 1 d'Osca contra la providència que va emetre el passat dijous dia 7 a partir de la qual acordava autoritzar a la policia judicial i la Guàrdia Civil l'accés a partir de les dotze de la nit del dilluns 11 de desembre al Museu de Lleida, inclús amb l'ús de la força. El lletrat considera que amb l'entrada de dilluns al museu s'han vulnerat fins a 3 articles de la Constitució Espanyola i també la Llei de patrimoni català, entre d'altres.

Un dels paràmetres que s'especifica és que l'autorització judicial per entrar a domicili, en aquest cas entès com el Museu de Lleida, ha de ser en format d'auto i no de providència, per la qual cosa, la providència del passat dia 7 ''és nul·la de ple dret''. En aquest sentit, el lletrat de la Generalitat remarca que la providència del dia 7 suposa una ''vulneració de les normes processals'' ja que en tant i quant que s'acorda efectuar el lliurament de les peces de Sixena del Museu de Lleida, s'està autoritzant l'entrada en un espai pel qual es requereix el consentiment del seu titular. Segons el lletrat, aquest contingut excedeix el d'una providència com la que es va dictar, per al qual cosa, insisteix que s'hauria d'haver fet mitjançant un auto.

El recurs presentat al jutjat d'Osca remarca que s'ha comès una ''greu infracció processal'', que deriva en una indefensió per part de la Generalitat, ja que no s'ha pogut al·legar abans que tingués lloc l'entrada policial al Museu de Lleida.

''Injusta i desproporcionada resolució''



La Generalitat, amb el consentiment de Méndez de Vigo, considera nul·les, ''per injusta i desproporcionada'', la resolució impugnada que va permetre l'entrada al Museu de Lleida a partir de les dotze de la nit de dilluns dia 11 i remarca que res justificava ''l'extraordinària actuació fora dels horaris habituals d'intervenció dels jutjats civils de primera instància''. Així mateix, també rebutja l'autorització per a ''l'ús de la força'', sense matisar que aquesta, en qualsevol cas, hauria de ser proporcionada.

Pel lletrat tot plegat dóna una ''imatge lamentable'' per a una part, l'executada, que ha actuat en tot moment exercint el dret constitucional de defensa i d'acord amb l'exercici d'unes competències pròpies de defensa del patrimoni cultural. Segons el recurs, l'actuació que va tenir lloc no se la mereix ni el Museu de Lleida i encara menys els seus funcionaris. El lletrat va més enllà i afegeix que ''és incomprensible'' acordar la utilització de l'ús de la força contra un museu públic i els seus funcionaris ''que compleixen amb les seves funcions d'acord amb el seu estatut públic''. A més a més, remarca que no hi ha antecedents que poguessin fer suposar una ''actitud hostil'' dels responsables del museu per justificar la mesura ''totalment desajustada als principis que regeixen el compliment de les resolucions judicials''.

Finalment, el lletrat lamenta que no es va respectar l'horari dels funcionaris del Museu de Lleida tot i que el director Josep Giralt s'havia ofert a obrir les instal·lacions a la policia judicial a primera hora del matí del dia 11 de desembre.