Eurodiputats de quatre grups denuncien des d'Estremera que els impedeixen visitar Junqueras i la resta de presos

Un grup de set eurodiputats de quatre grups del Parlament Europeu s'han desplaçat fins a la presó d'Estremera per denunciar que no els permeten visitar Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Afirmen que fa un mes que estan fent gestions, que el director d'Institucions Penitenciàries no els agafa el telèfon i que els estan posant traves per no permetre'ls l'accés. Aquest mateix dimarts, el director de la presó no els ha volgut rebre i s'han quedat a les portes del centre penitenciari (on estan interns Junqueras i Forn). Denuncien que s'estan vulnerant drets fonamentals perquè, en condició d'eurodiputats, tenen dret a visitar qualsevol pres arreu d'Europa i que la situació que s'estan trobant a l'Estat no és habitual. Els europarlamentaris representen els verds, els liberals, els conservadors britànics i els comunistes i formen part de la plataforma de diàleg UE-Catalunya. Tots s'han fotografiat a les portes de la presó mostrant les seves credencials com a eurodiputats.

Una delegació formada per set eurodiputats ha denunciat a les portes d'Estremera els problemes que els ha posat l'administració per poder visitar Oriol Junqueras i Joaquim Forn –reclosos a aquest centre penitenciari- i també Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, interns a Soto del Real.

Es tracta d'una delegació formada per diverses forces de l'Eurocambra: del grup dels Verds/ALE han estat presents els diputats d'Esquerra Jordi Solé i Josep-Maria Terricabras, el francès José Bové i la letona Tatjana Zdanoka. També s'han desplaçat a Madrid, per part dels liberals l'eurodiputat del PDeCAT Ramon Tremosa, també el flamenc Mark Demesmaeker (ECR, conservadors i reformistes britànics) i la francesa Marie-Pierre Vieu (GUE/NGL, comunistes).

A les portes del centre, Solé ha denunciat que fa un mes que estan fent gestions amb la presó i també amb Institucions Penitenciaries per aconseguir l'autorització per visitar els presos i que sempre els l'han denegat. "Hem trucat fins a sis vegades a la secretaris d'Institucions Penitenciaries i no ens han tornat la resposta", ha lamentat. A més, ha criticat que no han rebut "el tracte que es mereix" un parlamentari europeu.

Terricabres ha denunciat que els han posat "excuses ridícules" com tornar-los el formulari perquè no apareixen el nom dels seus pares. "Ells que ens fan el DNI ara ens posen excuses ridícules, és la negació absoluta", ha declarat. També s'ha queixat del tracte rebut l'eurodiputat Ramon Tremosa, que diu que els han "marejat" durant setmanes amb correus electrònics i trucades per, al final, no deixar-los accedir. De fet, ho han intentat de nou des de les portes de la presó demanant que els rebés el director del centre, que tampoc ho ha fet. "Espero que el poble de Catalunya no accepti aquestes condicions com la normalitat que el PP i els seus aliats voldrien", ha declarat Tremosa.

Dret de tot eurodiputat



En les crítiques dels eurodiputats hi havia un denominador comú. Tots ells han posat de manifest que, com a parlamentaris europeus, tenen dret a accedir a qualsevol presó de la Unió Europea per visitar presos. Així ho acredita el francès José Bové, que diu que és "habitual" a França, on no tenen cap problema per accedir. Per això, ha denunciat que l'Estat està "vulnerant drets fonamentals" dels parlamentaris europeus.

El flamenc Mark Demesmaeker ha destacat que són parlamentaris de forces molt diverses però que tots tenen en comú la defensa dels drets europeus. De fet, tots ells formen part de la plataforma de diàleg UE-Catalunya que demana que s'aixequin les mesures del 155, que surtin de la presó Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart i que Europa inici un diàleg amb Catalunya per resoldre la situació.

Aquesta última petició l'ha verbalitzat des de les portes de la presó l'eurodiputada francesa Marie-Pierre Vieu, que ha demanat a la UE que "intercedeixi" i busqui una "solució política a la petició d'autodeterminació de Catalunya".

Tots ells han recordat que tant Oriol Junqueras com Raül Romeva havien estat companys a l'Eurocambra i, fins i tot, havien coincidit personalment.

Segons acte en poques hores a Estremera



L'acte s'ha fet poques hores després que ERC hagi fet el penúltim acte de campanya també a les portes d'aquesta presó. Entre els representants de la candidatura dels republicans ha viatjat fins a Estremera la número 2 de la candidatura, Marta Rovira, el número 3 Raül Romeva (que va estar empresonat un mes en aquest centre) i la número 4, Carme Forcadell, que també va passar una nit a Alcalá-Meco.

Un grup d'una desena de persones de la formació d'ultra-dreta Hogar Social Madrid ha intentat boicotejar l'acte.