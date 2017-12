Mor un treballador a Riudellots en caure-li a sobre plaques de granit

Un treballador de 55 anys d'una empresa de Riudellots de la Selva situada al polígon d'aquest municipi va morir dijous a la nit després de caure-li a sobre tres plaques de granit de 2 x 4 metres que pesaven una tona i mitja. La víctima és un veí de Banyoles de nacionalitat espanyola.

Qui va donar l'alerta va ser la dona de la víctima, que va trucar als seus companys de feina estranyada perquè era de nit i no tornava a casa.

Davant d'això, els treballadors de la companyia van tornar a la feina i van trobar l'home sota les tres peces de granit.

Els serveis d'emergències van rebre l'avís de l'accident cap a les 11 de la nit i fins al lloc s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques.

Un cop van retirar les peces de granit, que per causes que es desconeixen li han caigut a sobre, van comprovar que ja no podien fer res per salvar la vida del treballador.

Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d´instrucció en funcions de guàrdia de Santa Coloma de Farners i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d´acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals.

Durant aquest any, segons UGT, la llista d´accidents laborals de gener a octubre, és la més alta dels darrers cinc anys. Un augment del 43% respecte al 2013.