S'amplia un any la tarifa plana de 50 euros per als nous autònoms

La tarifa plana de 50 euros per als nous autònoms es prorroga per un any, una mesura que entra en vigor aquest mateix dilluns 1 de gener del 2018. La iniciativa afecta tant les persones que esdevenen treballadores per compte propi per primera vegada com les que no ho han estat els últims dos anys, tres en el cas de les que ja s'havien acollit a aquests descomptes i ara ho volen tornar a fer. Aquesta és una de les novetats que entren en vigor avui, ja que fins ara calia un mínim de cinc anys. El govern espanyol calcula que la mesura beneficiarà 140.500 treballadors autònoms, fet que suposarà un estalvi en la cotització d'aquest col·lectiu de 202,4 milions d'euros.

Altres novetats en relació als autònoms és la modificació dels recàrrecs per retard en els pagaments de les cotitzacions a la Seguretat Social, que passen del 20 al 10% si se satisfant el primer mes natural següent.

Pel que fa a altes i baixes, els autònoms podran fer-ho tres cops el mateix any. A més, pagaran des del dia efectiu en què es donin d'alta o de baixa en aquest règim, i no des del primer dia del mes en què s'inicia l'activitat, com passava fins ara.

També des d'avui, els treballadors autònoms podran canviar fins a quatre vegades dins del mateix any la base de cotització, de tal manera que puguin adequar la cotització a les modificacions dels ingressos de l'activitat autònoma durant cada exercici.

Segons el govern espanyol, la tarifa plana de 50 euros ha beneficiat 1,3 milions d'autònoms de que es va posar en marxa el 2013. A Catalunya s'hi han acollit 218.793 persones.