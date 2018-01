Zoido compareixerà per donar explicacions sobre el dispositiu policial de l'1-O

El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, compareixerà el proper 18 de gener al Senat per donar explicacions sobre l'operatiu policial de l'1-O, que va deixar 1.066 atesos per les càrregues policials segons dades del Departament de Salut. Ho farà en el sí de la comissió d'Interior, que es reunirà de manera extraordinària. Zoido ha demanat comparèixer a petició pròpia després que dos grups de la cambra alta (PSOE i Grup Mixt) també ho haguessin sol·licitat. De fet, ha estat el senador del Grup Mixt Jon Iñárritu (EH-Bildu) qui ha difós a través del seu compte de Twitter la citació del Senat. La sessió està prevista per a les deu del matí i el titular d'Interior tindrà l'oportunitat de donar detalls de l'operatiu batejat com a 'Copèrnic' que, des de finals de setembre i just fins a aquest finals de desembre, ha mobilitzat milers de policies estatals i guàrdies civils a Catalunya.

La comissió d'Interior serà l'escenari on Zoido donarà detalls sobre l'operatiu policial que va organitzar l'Estat a Catalunya per intentar aturar el referèndum de l'1-O i que s'ha allargat fins a finals de desembre, amb milers de policies traslladats a Catalunya.

Zoido ha demanat comparèixer a petició pròpia però dos grups ja havien demanat explicacions al ministre: PSOE i Grup Mixt.

La compareixença de Zoido es farà just l'endemà de la data fixada pel president espanyol, Mariano Rajoy, per a la constitució del Parlament de Catalunya.