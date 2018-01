El Barça dels «suplents» compleix i s'endú un valuós empat de Balaídos

El Barça ha aconseguit un valuós empat a un gol al camp del Celta en l´anada dels vuitens de final de la Copa del Rei. El conjunt gallec ha dominat la primera meitat, però els blaugrana han reaccionat a la segona i han gaudit d´ocasions clares per emportar-se la victòria. Dembélé ha tornat de la seva lesió i el jove Arnaiz, autor del gol, ha estat un dels més destacats.

Amb les absències de Messi, Iniesta i Suàrez, Ernesto Valverde ha presentat a Balaídos un onze amb pocs jugadors titulars (Piqué i Busquets) i habituals suplents com Cillessen, André Gomes, Aleix Vidal, Digne o el jove del Barça B Arnaiz.

Els primers minuts han estat de tempteig entre els dos conjunts, amb dues aproximacions sense massa perill del Celta. El conjunt gallec ha exercit una pressió avançada molt agressiva que ha dificultat el joc dels catalans.

Però al minut 14 ha arribat el gol de José Arnaiz. En un ràpid contraatac, André Gomes ha realitzat una bona jugada per banda que ha finalitzat amb un centre ras al bell mig de l´àrea. Allí, Arnaiz ha definit amb molta qualitat arran de pal.

Després del gol català, el Celta s´ha fet amb el domini de la possessió de la pilota i del partit. Al minut 31 ha arribat el gol de l´empat, obra de Pione Sisto. Aspas ha rematat al travesser i el rebuig ha quedat als peus de Sisto, que ha afusellat Cillessen amb un xut molt potent.

Amb l´empat al marcador, el Celta ha seguit portant la batuta del joc. El Barça, desconegut sense pilota, ha esperat ben plantat i sense donar facilitats defensives. La primera part ha finalitzat amb dues ocasions blaugranes, un xut llunyà de Paulinho que ha acabat a córner i un remat des de la frontal de l´àrea d´André Gomes que ha sortit desviat.



Millora en el joc blaugrana i retorn de Dembélé

Els segons 45 minuts de joc han començat amb un altre Barça sobre el terreny de joc. Millor col·locat i realitzant la pressió avançada correctament. La primera ocasió ha estat una bona jugada combinativa que ha acabat amb un remat d´Arnaiz. Pocs minuts després, el mateix Arnaiz ha connectat un remat de cap en planxa que ha sortit desviat per molt poc.

El Barça ha continuat portant perill a la porteria gallega però ha perdonat. Denis Suárez ha rebut un centre mil·limetrat de Semedo i ben sol davant el porter ha fallat en l´execució. Tot seguit, ha estat Busquets que amb un xut llunyà ha estavellat la pilota al travesser.

Després d´uns minuts de domini intens del Barça, on ha desaprofitat les ocasions, el Celta ha respirat i mitjançant el control de la pilota ha calmat el partit. Al minut 71 s´ha produït el moment més esperat de la nit, el retorn del francès Dembélé després de la seva llarga lesió. El petit Emre Mor ha avisat de la recuperació del Celta amb un xut creuat, però ràpidament Dembélé ha contestat amb un xut de primeres que ha desviat Sergio.

El cansament ha fet que s´obrissin espais en els últims compassos del xoc. Tot i el domini del Barça, Aspas ho ha provat amb un potent xut llunyà que ha trobat un Cillessen ben col·locat. Ha destacat al centre de la defensa blaugrana el bon paper del belga Vermaelen, controlant tots els intents gallecs.

L´última ocasió clara del partit l´ha tingut Sergi Roberto. Després d´una bona internada per banda de Semedo, el jugador català ha rematat la pilota al pal.

No hi ha hagut temps per a més i el partit ha finalitzat amb empat a un en el marcador. Els dos equips es tornaran a trobar la setmana vinent al Camp Nou per decidir qui accedeix als quarts de final de la Copa del Rei.