La Catedral de Girona, convertida ara en muntanya

La van fer saltar pels aires al desè capítol de la sisena temporada de temps de flors i ara la converteixen en muntanya. Sembla que les produccions que escullen Girona per ambientar les seves trames no vulguin cap bon futur a l'edifici més emblemàtic de la ciutat. L'escena de la popular sèrie d'HBO va fer saltar el cor a molts gironins, que potser ara també senten el neguit provocat per les transformacions digitals.

I es que un anunci de caramels per la gola italià s'ha fet popular al país transalpí amb l'escena en el que un suposat guia turístic passeja avorrit per la ciutat armat amb una bandereta i seguit d'un grup de turistes. En prendre una de les pastilles anunciades, l'escenari dels seus neguits es converteix, com per art de màgia, en un paisatge muntanyós, i ell, en un intrèpid guia que supera les dificultats per portar el seu grup segur fins al cim d'una muntanya. I és que la imaginació dels publicistes no té límits, sobretot per inventar maneres de fer desaparèixer el símbol de Girona.