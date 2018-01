Puigdemont diu que «ara no és possible» tornar a Catalunya perquè hi ha «una amenaça» per «impedir» la seva investidura

El líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ha assegurat aquest dimarts que "ara no és possible" tornar a Catalunya perquè hi ha una "amenaça" per "impedir" la seva investidura. En una intervenció per videoconferència en un debat a Montpeller, Puigdemont ha dit que vol "tornar amb garanties i tota la legitimitat a Catalunya com a president elegit per un parlament que és el resultat directe de la voluntat dels ciutadans". "Ara no és possible perquè hi ha una amenaça d'impedir-me directament d'esdevenir el president", ha defensat. "Acceptarem aquesta situació, a l'Europa del segle XXI?", ha preguntat, reclamant de nou al president espanyol, Mariano Rajoy, que "respecti" els resultats del 21-D. Puigdemont ha dit que "és fàcil arreglar la situació, acceptant el resultat de les urnes" i obrint un "diàleg polític".

"Si finalment el missatge cap a Europa és que no importen els resultats de les eleccions, que el govern espanyol pot continuar aplicant la suspensió de l'autonomia, la intervenció de l'economia, pot impedir de facto els resultats, retenir a presó el vicepresident, el conseller i els líders de la societat civil i obligar-nos a continuar a Bèlgica, on és exactament la democràcia?", ha assegurat Puigdemont.