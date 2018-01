La dona d' 'El Chicle' sospitava d'ell i tot i així el va encobrir

El jutge que instrueix la causa per la desaparició i mort de la jove Diana Quer veu en el comportament de la dona d' 'El Chicle', Rosario Rodríguez, indicis com "encobridora" del crim, constatant que Rosario R. va contactar "ella mateixa" amb agents de la Guàrdia Civil per "desviar les investigacions dirigides cap al seu marit", tot i que "tenia sospites de la seva possible participació en el delicte".

Així ho recull la sentència redactat per Félix Isaac Alonso per sobreseure la investigació que fins aquest dimarts pesava sobre la dona d' 'El Chicle', i al qual ha tingut accés Europa Press. No obstant això, recorda, aquest paper de "encobridora" està exempt de responsabilitat per tractar-se del seu cònjuge.

En concret, el document exposa que, del contingut de la causa, "es desprèn una participació activa" de Rosario "per tal de desviar les investigacions policials dirigides cap al seu marit". "Fins al punt de posar-se ella mateixa en contacte amb agents de la guàrdia civil amb aquesta finalitat", apunta.

Aquesta actitud contrasta, continua, amb el fet que, en la seva declaració judicial, la dona manifestés que "li va preguntar sovint" a 'El Chicle' respecte a "la seva possible participació en la desaparició de Diana Quer", el que "indica que efectivament tenia sospites de la seva possible participació en el delicte", així com "coneixement que el seu marit estava sent investigat pel mateix ".

No obstant això, i encara que el jutge reconeix que aquesta conducta "podria ser moralment reprovable", ja que "va entorpir notablement la investigació policial" i "dificultar l'aclariment dels fets", recorda que la pròpia legislació reconeix que "queden exempts de pena dels encobridors que ho siguin del seu cònjuge ".



La descarta com a còmplice

Tenint en compte aquest extrem, Félix Isaac Alonso va decidir aquest dimarts sobreseure les actuacions que pesaven sobre la dona de José Enrique Abuín Gey, que va romandre una setmana com investigada per la mort de Diana Quer.

Aquesta decisió es pren, apunta l'acte, perquè "no consten en el moment actual indicis suficients que fa a la participació de la investigada com a autora o còmplice dels delictes", alhora que està "exempta de responsabilitat" com a còmplice.

"Tot i les variades declaracions prestades per la investigada en seu policial, situant-se en un primer moment en la nit del 21 a 22 d'agost de 2016 al costat del seu marit a la sortida d'aquest del seu domicili, posteriorment es va retractar de tals afirmacions , havent prestat declaració en aquest sentit en seu judicial ", diu el text.

Aquesta versió, en la qual manifesta que va romandre en l'habitatge que compartia amb el presumpte autor del crim, "resulta contrastada per la resta de diligències practicades, tenint especial rellevància a aquest efecte per la seva objectivitat l'estudi de les dades llançades per la seva terminal telefònic , que indiquen que va romandre en tot moment en el seu habitatge ", afegeix.

De la mateixa manera, la interlocutòria recull que aquesta versió va ser contrastada també per la seva germana i el seu cunyat, que viuen en el seu mateix domicili i que van declarar com a testimonis. Tots dos van dir que en el moment d'anar a dormir aquella nit, Rosario es trobava ja "en pijama", el que és compatible amb que no sortís del domicili, en el qual també es trobava la seva filla.

Tampoc en les dades forenses recollides fins ara es detecta la "participació de diverses persones" en els fets, el que "concorda amb el declarat" pel Chicle' i amb "el seu modus operandi".

D'acord amb aquestes dades, el magistrat assegura que no "es considera possible en el moment actual la pràctica de diligències de les que puguin modificar tal extrem, les quals tampoc han estat propostes", tot i que el sobreseïment es realitza "sense perjudici que de la instrucció de la causa puguin derivar nous fets o proves que permetin dirigir el procediment davant de la mateixa ".