Una dona sobreviu després de ser arrossegada per un autobús durant un quilòmetre

"He tornat a néixer, crec que estic viva i puc explicar-ho perquè no era el dia que em tocava morir", confessa Adela després de sobreviure miraculosament després de ser atropellada per un autobús a Aldaia (València) i ser arrossegada als baixos del transport, a quedar-se enganxat el seu abric, durant prop d'un quilòmetre sense que el conductor s'adonés de la seva presència.

La dona, de 63 anys i que no va arribar a perdre el coneixement tot i els cops contra l'asfalt, va recórrer tot el carrer principal del municipi sense que ningú s'adonés del que estava passant fins que l'autobús va parar en un semàfor en vermell.

Una passatgera va escoltar llavors els crits d'auxili de la dona i va insistir el conductor dient-li que parés, que creia que havia atropellat algú. "Es va fer etern, pensava que no parava mai. Anava donant cops contra el terra, i tenia por d'anar-me cap a les rodes. No puc oblidar les imatges", relata la supervivent, que es recupera de les lesions a l'Hospital de Manises.

Malgrat l'aparatositat de l'accident, la dona va aguantar com va poder sense caure i avui pot explicar-ho. Pateix fractura de pelvis, dues costelles trencades, hematomes per tota l'esquena i haurà de ser operada d'una lesió a l'espatlla. "La veritat és que ningú diria que m'ha passat per sobre un autobús i m'ha arrossegat un quilòmetre".