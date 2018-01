Messi i Jordi Alba lideren l'exhibició del Barça

El Barça ha segellat el seu accés als quarts de final de la Copa del Rei amb una brillant victòria davant el Celta de Vigo (4-0). Messi, amb la inestimable col·laboració de Jordi Alba, s'ha encarregat de sentenciar l'eliminatòria en una primera meitat celestial.

El conjunt català no ha sortit a especular amb el resultat de l'anada (1-1). Des del primer minut els blaugranes s'han mostrat concentrats i en busca del primer gol. El domini inicial s'ha traduït en diverses aproximacions perilloses que han culminat amb el gol de Leo Messi al minut 13.

L'argentí ha aprofitat una internada per banda esquerra de Jordi Alba per engaltar un xut potent imparable per al porter del Celta. El gol ha deixat tocat al conjunt gallec, que ha vist com en la següent jugada, el mateix tàndem, Jordi Alba-Messi, fabricava un gol molt similar. La connexió entre el lateral i l'astre argentí ha resultat crucial per deixar encarada l'eliminatòria en només un quart d'hora.

El recital de Messi no havia fet més que començar. Controls màgics, passades de somni i cops d'esperó d'un altre planeta. Dues passades seves cap a Iniesta i Suárez han estat a pocs centímetres de convertir-se en el tercer. I quan ell ha volgut, ha arribat. Aquest cop els papers s'han intercanviat i Messi, en una passada a l'espai d'escàndol, ha habilitat l'arribada de Jordi Alba, que ha finalitzat amb qualitat per fer pujar el tercer al marcador, al minut 28.

El Barça s'ho estava passant tant bé que el quart no ha tardat en arribar. Al minut 31, Luis Suárez ha aprofitat una badada defensiva de Pione Sisto per afusellar el porter Sergio des de molt a prop.

Els primers 35 minuts han estat una completa exhibició del Barça, amb un ritme altíssim i un futbol ofensiu de gran nivell. S'ha vist el millor joc de l'era Valverde. Tot, liderat per un imparable Leo Messi.

Amb la feina feta i l'eliminatòria resolta, el Barça ha afrontat la segona part amb serietat i amb la intenció de mantenir la possessió per deixar passar els minuts. Lògicament, el nivell no ha estat el mateix que el dels primers 45 minuts. Ernesto Valverde ha donat descans a Piqué, Messi i Iniesta per donar entrada a Vermaelen, Dembéle i Arnaiz.

El desequilibri i la velocitat de Dembéle ha fet les delícies del Camp Nou. Els minuts del jove jugador francès han estat el més destacat de la segona meitat. Al minut 87, Rakitic s'ha encarregat de posar la cirereta al pastís amb un remat de cap a la sortida d'un córner.

El marcador ja no s'ha mogut i la «maneta» demostra la superioritat blaugrana. Amb un global de 6-1 a l'eliminatòria, el Barça ha eliminat al Celta i s'ha guanyat un lloc als quarts de final de la Copa del Rei.