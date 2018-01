La CUP s'ofereix a entrar a una mesa del Parlament "amb majoria republicana" però descarta tenir grup propi

El consell polític de la CUP ha acordat aquest dissabte oferir-se per ser a la mesa del Parlament per així garantir "una majoria republicana" a la cambra catalana. "El conjunt de militància i les organitzacions han decidit que la CUP vol col·laborar que hi hagi una majoria republicana a la mesa i, per tant, posarem a disposició un dels nostres diputats. Això sí, aquesta vinculació seria en els termes d'acció republicana i no d'autonomisme", ha volgut deixar clar la portaveu de la CUP, Núria Gibert, en un recés del consell polític celebrat a Malgrat de Mar (Maresme). Dues de les condicions per garantir la presència de la CUP a la mesa passen per impulsar un parell de comissions: una d'investigació sobre l'1 d'octubre i una altra d'estudi sobre la concreció i materialització de la República catalana. D'altra banda, des de la CUP han descartat cap "maniobra" per mirar de tenir grup propi i, per tant, romandran al grup mixt amb els seus quatre diputats juntament amb el PPC.