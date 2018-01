L'ANC no entendria que es modifiqués "una majoria clara" al Parlament

L'Assemblea Nacional Catalana no entendria que es modifiqués la "majoria aritmètica clara" que té l'independentisme al Parlament. Des de l'entitat recorden que "és el poble de Catalunya" qui ha escollit els diputats i per tant "han de ser ells" els qui representin els ciutadans. "Tots aquells que han sortit escollits com a diputats han de poder exercir la seva funció, malgrat que estiguin injustament empresonats", subratlla el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro. Des de l'Assemblea s'ha aprovat un nou full de ruta que ha d'ajudar a "implementar la República" i que Alcoberro ha reconegut que serà un camí "llarg i difícil". En aquest sentit, una de les línies principals de l'ANC per arribar a l'objectiu és internacionalitzar el conflicte amb l'estat espanyol.

Nou acte de fermesa per part de l'ANC envers la propera conformació del Parlament, prevista pel dia 17. Des de l'entitat s'han mostrat crítics amb l'actitud de la justícia espanyola, a qui acusen "d'empresonar injustament" Junqueras, Forn i els 'Jordis'. En aquest sentit, l'Assemblea no entendria que es modifiqués la composició del Parlament pel fet que tres d'ells hagin estat escollits diputats. Tampoc aprovarien una renúncia dels electes que estan a Brussel·les. "És el poble qui ha escollit els diputats, i ells han de fer la seva funció", ha etzibat el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro.

En una trobada amb tot el secretariat a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) l'ANC ha aprovat el nou full de ruta que ha de servir per ajudar a "implementar una República, ja declarada". Alcoberro però, reconeix que es tracta d'un camí "complex" que requereix "intel·ligència política de totes les parts".

"Ens caldrà una clara unitat d'acció per generar noves majories i apostar per la via internacional", assegura el vicepresident de l'ANC, alhora que explica que no serà un full de ruta "unidireccional com fins ara", sinó que buscarà "englobar diversos àmbits". "Es tracta d'un joc estratègic difícil, i caldrà està atents", ha reblat.

La trobada del secretariat s'ha fet a Torroella de Montgrí i ha comptat amb la presència de l'alcalde del municipi, Josep Maria Rufí, que ha encoratjat l'ANC a "seguir treballant per la construcció d'un nou Estat".



Internacionalitzar el conflicte

Una de les vies per les que més apostarà l'ANC a partir d'ara és la internacionalització del conflicte. Alcoberro considera "clau" aquest aspecte i diu que "s'ha avançat molt" especialment després dels fets de l'1-O amb "l'actitud repressiva de l'Estat".

Una actitud que l'ara cap visible de l'ANC considera que es manté des de l'àmbit judicial, i "lamentablement no te pinta d'acabar, sinó més aviat el contrari". "Entrem en una nova etapa, i en un context molt difícil", ha assegurat Alcoberro.

On sí s'ha mostrat optimista el dirigent de l'ANC ha estat en les possibilitats d'eixamplar la base social de l'independentisme. En aquest sentit, des de l'entitat asseguren que "ja s'ha fet molta feina i que hi treballaran dur" perquè sigui una realitat.



Unilateralitat del govern espanyol

Preguntat sobre un possible suport a la via unilateral, Alcoberro ha lamentat l'actitud del govern espanyol que "ha negat qualsevol possibilitat d'entesa bilateral". "Està clar que la unilateralitat ha estat sempre per part de l'Estat", ha reblat.

En aquest sentit, ha reconegut que des de l'Assemblea han apostat sempre per solucionar el conflicte "des del diàleg" amb Madrid, i aquesta continua sent el sentir de l'entitat. "La proposta del referèndum era una via de diàleg", ha conclòs Alcoberro.