Forcadell diu que la declaració d'independència era "política"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha afirmat que "era conscient que la declaració d´independència era política" i que era "responsabilitat del Govern implementar-la", en un entrevista que publica aquest diumenge el diari ´Ara´. Segons Forcadell, "està clar" que la declaració era política, "com totes les que es fan al Parlament", i no corresponia al legislatiu fer-la efectiva. La diputada electa d´ERC no ha volgut parlar sobre l´1-O ni la via unilateral perquè està "enmig d´un procés judicial". "Li puc dir d´aquí uns dies", ha reconegut.

Forcadell ha mesurat les seves paraules, conscient de la seva situació davant els tribunals, i no ha volgut aclarir si els resultats de l´1-O es donen per implementats ni si s´hauria de fer un nou referèndum, encara que fos unilateral.

Sobre la decisió d´acatar l´article 155, ha asseverat que "havíem de ser realistes" i que un dels seus deures era "evitar complicacions als treballadors del Parlament". L´actual presidenta de la cambra legislativa ha admès que desconeixia els plans de Puigdemont i d´una part del Govern de marxar a Brussel·les, i que no ella no s´ho va plantejar perquè "havia de continuar al Parlament".

Forcadell també ha rebutjat els personalismes: "aquest projecte no es basa en una, dues o tres persones; si es bo tirarà endavant". "El camí acabarà allà on vulguem tots els ciutadans i ciutadanes", ha conclòs.