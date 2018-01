La dona de jove assassinat a València i el seu amant es van delatar en una reunió vigilada

Una reunió mantinguda el 2 de gener en un centre comercial, on es creien fora de perill de la Policia, es va convertir en la clau perquè el grup d'Homicidis de la Policia Nacional decidís detenir María Jesús MC i Salvador ML, l'esposa del enginyer civil Antonio Navarro Cerdán i l'amant d'ella, per l'assassinat d'aquest, comès cinc mesos abans al seu garatge, al carrer Calamocha de València.

Els investigadors sabien que tots dos havien planejat l'execució de l'homicidi i, durant gairebé cinc mesos, van mantenir intervingudes totes les seves converses i vigilats els seus moviments amb autorització del jutge d'Instrucció número 14 de València, que instrueix la causa. Després de citar-los, per separat, en diverses ocasions i de prendre'ls declaració, van anar tancant cada vegada més el cercle sobre els sospitosos. Acorralats i amb els nervis a flor de pell, es van citar per tenir una conversa sobre la seva situació en la vesprada del passat 2 de gener, al centre comercial, un lloc ple de gent que van creure «segur», segons es van dir ells mateixos i consta a les diligències aportades al jutjat.

La trobada va ser gravada per la Policia i durant la mateixa, tots dos es van incriminar, ja que van abordar sense embuts alguns detalls de com van planificar l'assassinat d'Antonio, per la qual cosa aquesta cita va acabar sent la clau per precipitar, vuit dies més tard, la detenció de tots dos quan sortien dels seus respectius domicilis. Salva va ser capturat a mig matí quan sortia de casa seva, a Manises, i María Jesús, a les nou del matí a València, quan sortia del pis del seu nou company sentimental, un home a qui havia conegut tot just una setmana abans de l'assassinat a ganivetades del seu marit.

De fet, després de la seva detenció, tots dos van admetre sense reserves en les seves declaracions davant la Policia que els dos junts havien planejat el pla per acabar amb la vida d'Antonio, encara que l'execució corregués després a càrrec de Salvador, que ha tractat de disculpar en tot moment a Maria Jesús, fins i tot malgrat saber que ella havia iniciat una altra relació diferent amb el que ara era el seu nou company sentimental, un home totalment aliè al que ha passat que, segons fonts coneixedores del sumari, «està absolutament enfonsat».

Segons ha aclarit la investigació policial, María Jesús, que es fa dir Maje, havia conegut a aquest home una nit de festa a primers d'agost, deu dies abans del crim. La nit del 15 al 16, Maje la va passar amb aquest home i no al seu domicili conjugal per, suposadament, tenir una coartada. I Salva ho sabia. De fet, durant la seva declaració davant del jutge divendres passat, després de ser preguntat sobre la raó per la qual continuava defensant María Jesús malgrat haver-se distanciat d'ell i d'haver iniciat una altra relació més, va respondre que ho havia fet per «amor ». El jutge li va preguntar llavors suggerint-li que potser responia més aviat a un «amor obsessiu». I ell va contestar amb un sec: «No. Amor ».

«Només té interès pels diners»

Tot i que la família d'Antonio ha preferit mantenir silenci en atenció a la de Maria Jesús -únicament han manifestat que «estan tan destrossats com nosaltres» -, aquest diari ha pogut saber en l'entorn de la víctima que la seva família no només està «trencada per el dolor d'haver-li perdut a ell, sinó tremendament enfadats per l'actitud de Maria Jesús ».

Les fonts citades han explicat que «des que el van matar, només ha mostrat interès pels diners», fins al punt que en els dies següents va esgotar tots els tràmits per començar a cobrar com més aviat la pensió de viduïtat. Així, en aquest moment portava ja quatre mesos percebent «els 1.100 euros que li corresponien per aquesta condició, inclosa la paga extra de desembre». «I no només això. Ha estat pressionant a la família i a les companyies d'assegurances per a agilitzar la declaració d'hereus. Encara sort que la família no ho veia clar i no han volgut signar res fins ara ».

Segons aquestes fonts, Maje hauria domiciliat fins i tot els rebuts de despesa corrent del pis que Antonio havia comprat al carrer Calamocha i s'hauria empadronat en ell tot i que ja no vivia allà perquè «com a vídua li corresponia l'usdefruit». En aquest moment, pel que sembla, ja havia convençut el seu actual company sentimental, a qui va conèixer a principis d'agost i amb qui vivia des de fa mesos, per comprar un pis junts a València, segons es recull en el sumari.