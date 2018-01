CDC desvia l'atenció insinuant que algú va usar el nom del partit per fer il·legalitats

El representant legal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Francesc Sànchez, va intentar desviar ahir l'atenció sobre la sentència de Palau indicant que té «sospites» que algú pot haver «utilitzat el nom de CDC» per fer alguna il·legalitat al marge del partit. Malgrat aquestsa duríssima declaració i de les insistents preguntes dels periodistes, Sánchez no va aportar cap nom i va afegir que no ho porta a la justícia perquè no en té proves. En entrevistes a RAC1 i Catalunya Ràdio, Sànchez va defensar l'actuació «impecable» de l'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, un dels condemnats per la sentència del cas Palau, qui «mai s'ha fotut un duro a la butxaca».

El representant legal de CDC va assegurar que a la formació la ciutadania ja la va «jutjar i condemnar», i que per això es va dissoldre. A més, va afegir, el partit pagarà «en cas que hi hagi sentència ferma» i no el PDeCAT, ja que «no tenen res a veure des del punt de vista empresarial». «Estic convençut que molta gent s'ha aprofitat de CDC al llarg dels anys», va dir Sànchez a RAC1, tot i que va aclarir que no sap exactament quanta gent i que no ho denuncia perquè no té proves. «No puc saber si algú en nom de CDC» ha fet alguna cosa il·legal, va afegir, «no ho puc saber, puc tenir sospites, però no tinc proves».

A més, es va preguntar perquè calia que el partit havia de demanar a Ferrovial diners a través del Palau, si fins al 2007 l'empresa podia fer donacions anònimes a la formació política. «O aquesta empresa tenia voluntat de participar al Palau, o hi havia gent a qui li interessa posar el nom de CDC i posar-s'ho a la butxaca», va apuntar.

Sànchez va dir que acata la sentència, tot i no compartir-la. El representant legal de CDC va recordar que no es podia acusar la formació d'un delicte de finançament irregular, perquè aquest no existia en aquell moment. Per això, «s'havia de buscar el delicte que pogués arribar a CDC i, en aquest cas es va buscar una persona a qui es pogués acusar de tràfic d'influències». Sànchez, però, creu que no hi ha «les proves fefaents» per demostrar aquest fet i que el tribunal ha cregut el relat del fiscal «sobre unes bases que no només són dèbils, sinó que no són certes» en base a les declaracions de Millet i els Montull i d'una documentació que «no és evident ni clara».

A més, va afegir que «no hi ha evidència que hi hagi hagut manipulació d'obra pública», que «no s'investiga», ni «cap evidència que Daniel Osàcar hagi fet tràfic d'influències». També va defensar que «no hi ha proves que aquests diners estiguin a la comptabilitat de CDC».

Després que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, hagi demanat responsabilitats polítiques a Puigdemont per la sentència del cas Palau, Sànchez va recordar que aquest no tenia «cap responsabilitat» a la direcció de CDC abans de l'any 2010. També va remarcar que tampoc en tenien ni Jordi Turull ni Josep Rull. «El que ha fet CDC no ho ha fet ningú a l'Estat, s'ha fet un partit nou que té com a base la transparència, la gent és absolutament nova, no hi ha ningú al PDeCAT de la direcció de CDC d'abans del 2010, no queda ningú», va assegurar. Sànchez creu que la ciutadania ja va «jutjar i condemnar» Convergència i que per això «va decidir liquidar-se com a formació política». Per això, creu que el partit ha pagat la seva responsabilitat política «amb escreix».

Sànchez va afegir que serà CDC qui pagui els 6,6 milions d'euros que el tribunal li reclama «en cas que hi hagi sentència ferma». En aquest sentit, va voler aclarir que CDC «no s'ha dissolt del tot entre altres coses per fer front a les seves obligacions», i que «no hi ha successió d'empresa», ja que el PDeCAT no té «res a veure des del punt de vista empresarial» amb Convergència.