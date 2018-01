El vincle entre JxCat i CDC

Junts per catalunya va concórrer a les eleccions del 21-D en coalició amb Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Així ho certifica aquest document de constitució de «coalició electoral» en el qual el PDeCAT (matriu principal de la llista liderada per Carles Puigdemont) va segellar un acord per anar plegats amb CDC, a pesar que el Partit Demòcrata públicament sempre ha marcat distàncies amb l'antiga formació. Un dels motius que expliquen aquesta coalició és perquè JxCat es pogués beneficiar dels espais publicitaris electorals de què gaudia Convergència per ser una força hegemònica, cosa que ni JxCat ni el PDeCAT haguessin tingut per ser ambdues unes formacions inèdites sense recorregut electoral.