Carlos Sainz minimitza riscos en la tercera victòria d'Al-Attiyah

El pilot qatarià Nasser Al-Attiyah (Toyota) s'ha adjudicat aquest dijous la dotzena etapa de cotxes al Ral·li Dakar 2018, disputada en una maratoniana especial de 523 quilòmetres entre les ciutats argentines de Chilecito i San Juan, guanyant un bonic mà a mà amb el francès Stéphane Peterhansel (Peugeot), mentre que l'espanyol Carlos Sainz (Peugeot) ha minimitzat riscos entrant a 18 minuts.

Al-Attiyah s'ha adjudicat la seva tercera victòria en la 40 edició del Dakar en una lluita intensa amb Peterhansel a la segona part del recorregut, a qui ha superat per dos minuts. El de Toyota ha refermat la seva tercera posició de la general. Mentrestant, Sainz ha administrat la seva àmplia renda en la general per no cometre errors amb dues etapes per davant per celebrar la que seria la seva segona victòria al Dakar.

El campió el 2010 ha creuat aquest divendres la meta a San Juan a vuitena posició, veient reduïda a gairebé 45 minuts la seva bona renda sobre Peterhansel. Al-Attiyah es queda a una hora i cinc minuts del madrileny al podi provisional del Dakar.