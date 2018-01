Nominats als Oscars 2018: «La forma del agua» es postula com la favorita

L'Acadèmia de cinema dels Estats Units ha realitzat aquest dimarts l'esperat anunci dels nominats als Oscar, en què el mexicà Guillermo del Toro i la seva cinta 'La forma del agua' tenen grans opcions.

Les 24 categories per a la 90a edició dels premis més cobejats del cinema, que es lliuraran el 4 de març a Hollywood, s'anuncien en dos blocs.

La cinta del mexicà sumava en el primer bloc set nominacions: disseny de producció, cinematografia, vestuari, edició de so, mescla de so, banda sonora i edició de cinema.

'La forma del agua' explica una història d'amor entre una netejadora cega i una criatura amfíbia guardada en un tanc d'aigua en una instal·lació militar d'Estats Units en plena Guerra Freda.

Va guanyar el Lleó d'Or de Venècia i el premi del sindicat de productors d'Estats Units (PGA), a més del Globus d'Or per direcció per Del Toro, que va ser nominat també als premis que lliura el sindicat de directors (DGA).

Del Toro apareix favorit al premi de direcció, a la qual va ser nominat en 2007 per "El laberinto del fauno", que es va emportar tres estatuetes, però no la de director, que va guanyar Martin Scorsese amb "Els infiltrats".



Oscars 2018: Millor fotografia

Blade Runner 2049

El instante más oscuro

Mudbound

Dunkerque

La forma del agua



Oscars 2018: Millor disseny de vestuari

La bella y la bestia

El instante más oscuro

El hilo invisible

La forma del agua

La reina Victoria y Abdul

Oscars 2018: Millor disseny de producció



La Bella y La bestia

Blade Runner 2049

Darkest hour

Dunkerke



Oscars 2018: Millor mescla de so

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi.



Oscars 2018: Millor edició de so



Baby Driver

Blade Runner

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi



Oscars 2018: Millor curt d'animació

Revolting Rhymes

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space



Oscars 2018: Millor curt de ficció



DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us.



Oscars 2018: Millor banda sonora



Dunkerque

El hilo invisible

La forma del agua

Star Wars: Los últimos Jedi

Tres anuncios a las afueras



Oscars 2018: Millors efectes visuals

Blade Runner 2049

Guardianes de la galaxia Vol. 2

Kong: La isla calavera

Star Wars: Los últimos Jedi

La guerra del planeta de los simios.



Oscars 2018: Millor maquillatge i perruqueria

El instante más oscuro

La reina Victoria y Abdul

Wonder.



Oscars 2018: Millor muntatge

Baby Driver (Jonathan Amos & Paul Machliss)

Dunkerque (Lee Smith)

Yo, Tonya (Tatiana S. Riegel)

La forma del agua (Sidney Wolinsky)

Tres anuncios en las afueras (Jon Gregory)



Oscars 2018: Millor actriu de repartiment

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (Yo, Tonya)

Lesley Manville (El hilo invisible)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (La forma del agua).



Oscars 2018: Millor actor de repartiment

Willem Dafoe

Woody Harrelson

Richard Dinkins

Christopher Plummer

Sam Rockwell



Oscars 2018: Millor pel·lícula de parla no anglesa

Una mujer fantástica (Sebastián Lelio / Chile)

El insulto (Ziad Doueiri / Líbano),

Sin amor (Andrey Zvyagintsev / Rusia)

The Square (Ruben Östlund / Suecia)

En cuerpo y alma (Ildikó Enyedi / Hungría).



Oscars 2018:Millor documental curt

Edith+Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e), Knife Skills



Oscars 2018:Millor pel·lícula documental

Abacus: Small Enough to Jail (Steve James)

Caras y lugares (Agnès Varda & JR)

Icarus (Bryan Fogel)

Last Men in Aleppo (Firas Fayyad)

Strong Island (Yance Ford).



Oscars 2018:Millor pel·lícula d'animació

El bebé jefazo (Tom McGrath)

The Breadwinner (Nora Twomey)

Coco (Lee Unkrich & Adrian Molina)

Ferdinand (Carlos Saldanha)

Loving Vincent (Dorota Kobiela & Hugh Welchman).



Oscars 2018:Millor guió original

La gran enfermedad del amor (Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani)

Déjame salir (Jordan Peele)

Lady Bird (Greta Gerwig)

La forma del agua (Guillermo del Toro & Vanessa Taylor)

Tres anuncios en las afueras (Martin McDonagh).



Oscars 2018:Guió adaptat

Call me by your name

The Disaster Artist, Logan

Molly's Game, Mudbound



Oscars 2018:Millor actor

Timothée Chalamet

Daniel Day-Lewis

Daniel Kaluuya

Gary Oldman

Denzel Washington



Oscars 2018:Millor actriu

Sally Hawkins (La forma del agua)

Frances McDormand (Tres anuncios en las afueras)

Margot Robbie (Yo, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (Los archivos del Pentágono).



Oscars 2018:Millor director

Christopher Nolan (Dunkerque)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Guillermo del Toro (La forma del agua)

Jordan Peele (Déjame salir)

Joe Wright (El instante más oscuro)