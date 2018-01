En estat crític una dona que s'ha llançat des d'un sisè pis després d'apunyalar dues companyes de feina

Carrer on han succeït els fets.

Una dona ha resultat ferida en estat crític aquest dimecres a la tarda després de llençar-se des d'un sisè pis a l'empresa on treballava a Sant Just Desvern (Baix Llobregat), segons han explicat els Mossos d'Esquadra. Prèviament, la dona hauria apunyalat dues companyes de feina, que han resultat ferides per arma blanca amb lesions de gravetat menor, informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Els fets han tingut lloc a les oficines de l'empresa, al carrer Frederic Mompou. Les dues agredides han estat trasllades a l'Hospital Moisès Broggi i a l'Hospital de Bellvitge. La presumpta agressora ha estat traslladada també a l'Hospital de Bellvitge. El SEM ha enviat cinc ambulàncies al lloc dels fets.