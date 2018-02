Oriol Junqueras podria ser sancionat amb 15 dies sense pati per l'entrevista a RAC1

El cap de llista d'ERC a les eleccions del 21-D i vicepresident destituït del Govern, Oriol Junqueras, podria ser castigat amb 15 dies sense poder sortir al patí per l'entrevista que va oferir a 'El Mon a RAC1' el passat 18 de desembre, en plena campanya electoral, d'acord amb la proposta dels responsables del centre, que oscil·la entre els 15 i 20 dies de sanció. Junqueras, que es presentava com a cap de llista d'ERC, es troba a la presó d'Estremera des del passat 2 de novembre. En l'entrevista, de menys de cinc minuts, cap de llista d'ERC el 21-D va explicar que se sentia "mes fort" i "més convençut" del què havia representat i es mostrava segur que podria assistir a la sessió d'investidura. També, va reclamar "un govern de la màxima unitat i del màxim consens possible".