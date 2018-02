El millor cap de setmana a les comarques gironines

Bigott visita el Yeah!

Yeah! Indie Club (Girona) Divendres 2 - 23 h (portes a les 22.30 h) 10€ ant. / 12€ taquilla.

Borja Laudo, un dels músics més prolífics de l´escena independent espanyola i conegut amb el nom artístic de Bigott, aterra aquesta nit al Yeah de Girona amb nou material sota el braç que, de ben segur, faran ballar fins a suar la cansalada, com el tema Don´t Stop the Dance, llançat fa tot just una setmana. La vetllada continuarà després del concert amb la sessió de Dj Elektrik.



Rita Payés debuta al Sunset

Sunset Jazz Club (Girona) Dissabte 3 - 23.00 h 12 €

La jove cantant i trombonista Rita Payés és un dels nous valors del jazz català, i és coneguda sobretot per les seves col·laboracions amb Joan Chamorro. Debutarà al Sunset al costat d´un altre jove prodigiós, el guitarrista tarragoní Joan Fort i els acompanyarà la veterania rítmica dels mestres Marc Cuevas al contrabaix, i Jo Krause a la bateria.



Vanesa Martín a l'Auditori de Girona

Sala Montsalvatge de l´Auditori (Girona) Dissabte 3 21 h - 28€ / 50 €

La cantant Vanesa Martín torna a Girona per presentar el seu disc Munay. En llengua quechua, Munay significa «estimar», defineix l´amor a la seva creació, a la naturalesa, cap a un mateix i envers l´altre... L´àlbum va ser enregistrat a Los Angeles, comptant amb la producció d´Eric Rosse, i envoltada de grans músics.

Torna la festa de la Candelera a Castelló d'Empúries

Faci fred o calor, Castelló d'Empúries celebra fins diumenge una nova edició de la Festa Major d´hivern, la Festa de la Candelera. La programació d´aquesta popular festivitat inclou, com cada any, propostes musicals, activitats culturals. També cal destacar el lliurament dels guardons Espiga i Timó, activitats infantils, audicions de sardanes, projeccions, exhibicions castelleres, trobada de puntaires o exposicions.



Visita - Els estanyols de la Puda (Banyoles)

Camp de Futbol Nou (punt de trobada) - Diumenge 4 - 10.30 h -Gratuït

Enguany, amb el lema «les Zones Humides per un futur urbà sostenible», s'organitza una visita comentada per l'Itinerari a peu del pla dels Estanyoles de la Puda. Els assitents podran gaudir de la descoberta dels estanyols de Montalt i de la Cendra, la llacuna de les cigonyes, els boscos de l'entorn i la font de la Puda.



Cabaret Armando Rissoto

Teatre Municipal (Roses) - Diumenge 4 H 12.00 h P 5 € (els menors de 3 anys, tenen entrada gratuïta )

Els personatges desfilen per la pista mostrant les seves habilitats, proeses i rareses, genialitats i destreses. Aquesta desfilada és presentada i amenitzada per una còmica i caricaturesca veu en off. Seguint la línia de treball de la Cia. Txo Titelles, el Circ-Cabaret Armando Rissotto està farcit d´invents i mecanismes, barrejats amb tendresa, màgia i poesia.



Teatre - «Paraules encadenades» a Torroella de Montgrí

Auditori Espai Ter (Torroella de Montgrí) - Diumenge 4 - 19.00 h - Entre 15 € i 24 €

Un psicòpata, assassí en sèrie, després de cometre els seus crims, enregistra en vídeo les seves sensacions. No sent cap remordiment pels seus actes. Ho explica detalladament a la seva «última» víctima. Els actors Mima Riera i David Bagés protagonitzen aquest thriller psicològic amb text de Jordi Galceran i direcció de Sergi Belbel.



«Encantades» a Bescanó

Teatre de Bescanó (Bescanó) - Diumenge 4 - 12.00 h - 7 € (anticipada) / 10 € (taquilla)

La Periquinela de la Vall d´Aran i l´Estuna de Porqueres són germanes i, a més, dues fades que ni tan sols saben que ho són. Vagaregen per casa i se senten soles i avorrides. No surten al bosc i passen les hores arraulides al sofà mirant la tele, jugant a la PlayStation, endrapant brioixeria i patates fregides? Un espectacle de la Cia. Pocacosa Teatre.



«La rebotiga de l'òpera» a l'Auditori de Girona

Sala Montsalvatge de l´Auditori (Girona) - Diumenge 4 -19 h -24 € / 28 €

Després de l´èxit de la seva primera presentació, Simfonova torna a l´Auditori de Girona per oferir La rebotiga de l´òpera. En aquest espectacle el públic podrà veure per un forat tot allò al qual mai no pot accedir, i que resulta imprescindible per a la preparació d´un gran concert d´òpera.