L'assemblea d'electes, possible via per desencallar la investidura

L'assemblea d'electes impulsada per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) podria ser la via per desencallar la investidura. Fonts pròximes a la reunió d'aquest diumenge a Brussel·les asseguren que es va posar sobre la taula aquesta opció per empoderar un govern a l'exili, tot i que fonts de JxCat no ho confirmen. Les dues parts coincideixen que les negociacions avancen en la bona direcció i fins i tot el portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, ha considerat que aquesta opció "sona bé". Des de Brussel·les, on avui el líder de JxCat, Carles Puigdemont, s'ha reunit amb els seus diputats, el portaveu adjunt del grup, Eduard Pujol, no ha volgut entrar en els detalls sobre el contingut de les negociacions però ha afirmat amb contundència que de presidència i d'investidura "només n'hi ha una" i és la de Puigdemont. JxCat preveu un acord en els propers dies i els republicans també el veuen "més a prop".

JxCat i ERC treballen en una fórmula que permeti desbloquejar la investidura i faci compatible la restitució de Puigdemont com a president i alhora un Govern executiu a Catalunya, que sortiria del Parlament. L'acord encara no està tancat i les dues parts confien en fer-ho en els pròxims dies. Des de Brussel·les, Pujol no ha volgut entrar a valorar la proposta concreta de l'assemblea d'electes i ha insistit en la figura de Puigdemont. "D'investidura només n'hi ha una, i de presidència només n'hi ha una, i serà la del president Puigdemont", ha reblat.

En canvi, en la roda de premsa davant els mitjans, Sabrià sí que ha valorat la via de l'assemblea d'electes i ho ha fet positivament. El portaveu dels republicans considera que "dona tot el valor al govern legítim a Brussel·les i alhora fa possible acabar amb el 155". Tot i així, s'ha volgut mostrar especialment prudent sobre les negociacions amb JxCat i s'ha limitat a dir que es progressa "adequadament". "Som més a prop del que tots volem aconseguir", ha conclòs.

Just el dia que es fa pública l'opció de l'assemblea d'electes, una delegació de la CUP formada pels diputats Carles Riera i Vidal Aragonès han viatjat a Brussel·les per reunir-se aquest dilluns amb Puigdemont i analitzar els avenços en la negociació.

L'assemblea d'electes, impulsada per l'AMI

L'assemblea d'electes és una plataforma que va impulsar l'AMI i que es va presentar el 26 d'octubre de 2016 al Museu de les Cultures del Món de Barcelona. A finals del 2017 la plataforma comptava amb prop de 4.000 inscrits, entre alcaldes i regidors, senadors, diputats al Parlament i Congrés i eurodiputats. És a dir, que la formen més d'un 40% dels possibles electes catalans (n'hi ha més de 9.000). Cal destacar que hi ha alguns regidors que provenen del PSC i que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no en forma part. L'assemblea de càrrecs electes encara no ha celebrat cap reunió però fonts de la plataforma han explicat a l'ACN que està "tot a punt" per quan se li demani realitzar alguna acció o assumir qualsevol responsabilitat.