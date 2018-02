Tabarnia convoca la primera manifestació el 25 de febrer

El portaveu del moviment Tabarnia, Jaume Vives, ha anunciat que el diumenge 25 de febrer a les 12 hores se celebrarà una manifestació a Barcelona amb una ofrena floral a Rafael Casanova, a qui ha definit com un "compatriota espanyol" que els nacionalistes han tractat de "arrabassar" als catalans no independentistes.

Segons ha explicat Vives a la seu de l'Associació de Premsa de Madrid durant la presentació de Tabarnia, els nacionalistes suprimeixen del manifest de Casanova --partidari de l'arxiduc Carlos d'Àustria en la Guerra de Successió espanyola (1701-1714)-- la frase "per la llibertat de tota Espanya i per la llibertat del Rei" per atribuir la seva figura a la causa independentista.

D'aquesta manera, segons Vives, qui es va donar a conèixer pels seus vídeos satírics contra l'independentisme, els nacionalistes "esborren" aquesta part del manifest perquè "la realitat els cou".

El portaveu de Tabarnia ha detallat que la manifestació consistirà en una ofrena floral a Casanova, una cobla de sardanes en la qual s'interpretarà l'himne d'Espanya i 'La Santa Espina', i s'iniciarà un recorregut fins a la plaça Sant Jaume.

Allí, Vives ha afirmat que pretenen que s'escolti "el crit d'un poble que ha viscut oprimit".

"La gent de tota Espanya, no solament els catalans: Catalunya també sou vosaltres i us volem el nostre costat. No feu cas del que diuen quatre grillats amb els seus deliris al voltant del món", ha clamat Vives.

Adoctrinament durant 30 anys

En l'acte de presentació a Madrid han participat també el 'president a l'exili' de Tabarnia, el còmic Albert Boadella; el 'conseller d'Esports' de Tabarnia, el periodista Tomás Guasch, i el membre de 'Barcelona is not Catalonia' Miguel Martínez.

El 'president' tabarnés ha analitzat la situació política de Catalunya i ha carregat contra l'adoctrinament que segons ell TV3 i les escoles porten exercint "30 anys".

Boadella ha reivindicat Tabarnia com "els anticossos" davant "aquesta immensa epidèmia".

Per a ell, la sàtira de Tabarnia és "una millor teràpia" que l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya o l'empresonament dels líders independentistes, encara que ha asseverat que el 155 i les presons "tampoc estan de més".

Això sí, ha lamentat que l'aplicació del 155 "no ha fet res" perquè considera que s'està "en el mateix punt".

Així mateix, ha carregat contra l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, de qui ha dit que "no vol apropar-se a Espanya per res".

"Té pànic cerval a la presó", ha afegit, i sobre la possibilitat que arribi a Espanya ocult en un maleter ha afirmat que "pot jugar" amb ella, però que "no es mourà d'allà".

"Nosaltres volem un president legítim que governi i faci alguna cosa per la nostra terra", ha assenyalat Vives en aquest punt, i ha criticat la proposta d'ERC que Puigdemont sigui nomenat president legítim mentre hi ha una Presidència efectiva a Catalunya perquè, assegura, solament es fa per "salvar el cadàver polític de Puigdemont".



Connivència amb el terrorisme d'ETA

Preguntat per la reputació del portaveu d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, entre els independentistes catalans, Vives ha recalcat que quan dos nacionalistes comparteixen "l'odi a un enemic en comú", la memòria "és selectiva i desapareix".

"És igual que hagi estat responsable de la mort de conciutadans", ha denunciat.

Ha anat més enllà Boadella, qui ha afirmat que el nacionalisme català va ser "molt condescendent" amb el terrorisme etarra perquè deixava entreveure "una idea subliminal" que tenia el seu exèrcit "a 600 quilòmetres" de Catalunya.

El 'president' de Tabarnia ha assegurat que "en el fons" els nacionalistes catalans pensaven que ETA "feia una feina que a ells els venia molt bé", i encara que ha admès desconèixer si hi havia "col·laboracions directes", sosté que sí existia un "esperit solidari amb el terrorisme".

"Si que hi ha una connivència", ha sentenciat.



Tabarnia, una realitat

Respecte a la "por" al fet que el moviment de Tabarnia es converteixi en una realitat, el seu portaveu ha reblat que "més que una por és una realitat que s'ha fet molt gran".

"Si ens obliguen, serà una realitat; no ens enfonsarem amb ells", ha advertit Vives, mentre que Boadella ha recordat que el 80% del capital català és a Tabarnia --que comprèn les províncies de Barcelona i Tarragona, on els partits constitucionalistes es van imposar majoritàriament en els comicis del 21-D--.

D'altra banda, Boadella ha estat crític amb el paper de l'Estat en aquests "30 anys de nacionalisme" i ha qualificat d'"error garrafal" el traspàs de la competència en educació a les comunitats autònomes durant la transició.

En aquest sentit, ha apuntat que aquestes competències poden recuperar-se amb una majoria absoluta al Congrés dels Diputats.

A més, ha lamentat que TVE no hagi "exhibit" la democràcia espanyola a Catalunya i no hi hagi "contraprogramat democràticament" TV3.

Tots els compareixents han insistit que el moviment de Tabarnia ha nascut "de la gent" en contraposició a l'auge de l'independentisme, que relacionen directament amb les subvencions que concedeix la Generalitat als mitjans de comunicació.

"El nostre president no és Diego Armando Puigdemont, sinó Alfredo Di Boadella", ha ironitzat Guasch, i ha incidit que la "butifarra tabarnesa" és gratuïta "sense tres ni quatre per cent".

"No ens subvenciona la Generalitat independentista; tots som Tabarnia"; ha finalitzat per la seva banda Martínez.